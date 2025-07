Sénégal: École nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye - 49 ingénieurs statisticiens économistes sur le marché

Quarante-neuf ingénieurs statisticiens économistes de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye (Ensae) de Dakar, issus de 8 pays africains, ont reçu, hier, leurs parchemins. C'était lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr sous le parrainage de Mary Teuw Niane, directeur de Cabinet du président de la République.

L'École nationale de la statistique et de l'analyse économique Pierre Ndiaye (Ensae), a célébré hier, au Théâtre national Daniel Sorano de Dakar, la 15e promotion d'Ingénieurs statisticiens économistes (Ise) et la 3e promotion des Analystes statisticiens (As). Au total, ils sont 49 ingénieurs issus de 8 pays d'Afrique à recevoir leur parchemin, des mains du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr en présence du parrain Mary Teuw Niane, directeur de Cabinet du président de la République. Un évènement qui marque le couronnement de trois années de formation pour les As et 5 années pour les Ise. Autorités, parents, amis et proches sont venus nombreux assister à la remise de diplômes.

Selon le directeur général de l'Ensae, Idrissa Diagne, ce moment solennel marque une étape importante dans la vie de cette école de renom. « C'est une célébration de l'excellence, du travail et du mérite académique », a-t-il indiqué. « Cette promotion en est la parfaite illustration pour confirmer que nous avons à cœur de former des cadres africains capables de porter des politiques publiques fondées sur des données fiables », a déclaré M. Diagne.

Depuis sa création en 2008, l'Ensae Dakar a formé, jusqu'ici, plus de 500 diplômés, dont 286 ingénieurs statisticiens économistes, 258 ingénieurs des travaux statistiques, 33 analystes statisticiens et 83 techniciens du statistique désormais au service des systèmes statistiques nationaux et des organisations régionales et internationales. Ce parcours, dit-il, témoigne de la solidité du dispositif académique de cette école.

Idrissa Diagne a salué la détermination et l'engagement des nouveaux diplômés en les exhortant à s'inspirer du parcours exceptionnel de leur parrain. « Chers récipiendaires, vous appartenez désormais à la prestigieuse promotion, Mary Teuw Niane. Votre parrain est une figure emblématique du monde académique et politique sénégalais dont le parcours exceptionnel constitue une source d'inspiration pour les jeunes génération », leur a-t-il dit. Poursuivant, il affirme qu'ils ont devant eux un modèle de cohérence et surtout d'humilité. « Je vous exhorte à prendre exemple sur votre illustre parrain. Inspirez-vous de son exigence, sa rigueur intellectuelle et de son attachement au progrès politique », a soutenu M. Diagne.

Dans la même lancée, le directeur de l'Ansd, Abdou Diouf, a invité les récipiendaires à être les gardiens de la vérité statistique. « Vous entrez dans un monde où la donnée est un levier stratégique. Soyez rigoureux et éthiques », a fait savoir M. Diouf.

Un campus annoncé à Diamniadio

Présidant la cérémonie de remise de diplômes de l'Ensae, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr a saisi l'occasion pour féliciter le directeur général de l'école pour son rôle central dans le renforcement des capacités humaines en statistique. Il a salué la qualité de l'offre académique, son ouverture, et son exigence.

Il a annoncé la volonté de l'État de consolider cette dynamique, notamment à travers la réalisation du futur campus à Diamniadio, un projet structurant qui vise à doter l'école d'un cadre d'apprentissage conforme aux standards internationaux.