Sénégal: Dr Alioune Gueye, orthophoniste - « Le bègue doit avoir confiance en lui » (2/2)

Le bégaiement est un trouble qui peut être handicapant pour la personne. Le docteur Alioune Gueye affirme que le bègue doit parler et vaincre sa peur.

Qu'est-ce que le bégaiement ?

Le bégaiement est un trouble de la communication, car il n'apparait que quand il y a deux personnes en face ou une personne et un groupe. C'est à partir de ce moment que se manifeste le bégaiement. Le bègue n'a pas de problème quand il chante ou quand il se parle à lui-même. Mais il suffit qu'il y ait une autre personne pour qu'il bégaie. Nous sommes partis de ce constat pour dire que c'est un trouble de la communication.

Quels en sont les effets ?

Si cela n'est pas réglé, le bégaiement peut être dévalorisant pour la personne. Elle peut éprouver un sentiment de honte jusqu'à être mutique et peu bavarde. Le sujet est souvent calme et poli. En réalité, il souffre et cache son bégaiement aux autres. Les gens peuvent aborder un sujet qui l'intéresse dont il a des connaissances, mais il se retient par peur de se faire juger par les autres. Cela peut créer une frustration et une souffrance. Je rencontre des patients qui ont du mal à parler de ce mal-être sans fondre en larmes. Dans le domaine professionnel, certains peuvent refuser de prendre la parole lors des réunions et peuvent fuir la réunion par peur. Ils peuvent subir des discriminations au niveau de l'embauche. Ils ne dépassent jamais le stade de l'entretien.

Est-ce que cela varie d'un sujet à un autre ?

Il y a des degrés de sévérités. On y va du bégaiement peu important au bégaiement très prononcé. Par exemple, un sujet qui a du mal à faire sortir le mot et fait un énorme effort physique pour le sortir avec souvent une participation des yeux ou même des lèvres, fait des grimaces, il a un bégaiement intense. C'est un bégaiement tonique et même hypertonique car cela demande beaucoup de force au sujet . C'est l'aspect moteur qui intervient dans ce cas de figure. L'autre cas fait intervenir l'aspect temporel. C'est ce que l'on appelle la répétition. Le sujet répète la lettre. Si cela dépasse trois fois, on conclut que le sujet est bègue tant chez l'enfant que chez l'adulte. C'est le bégaiement clonique. Le sujet peut aussi développer les deux formes en même temps : c'est le bégaiement tonico-clonique ou bégaiement mixte. Ce sont ces formes que nous rencontrons.

Comment devient-on bègue ?

Les dernières recherches ont prouvé que le bégaiement peut être d'origine génique. Il y a même les chromosomes 12 et 18 qui sont indexés dans leur désordre. La recherche croit de plus en plus à cela et qui dit cause génique dit cause héréditaire. On ne peut pas l'être par imitation, car il y a cette notion de terrain favorable. Il faut qu'il y ait des facteurs favorisants pour que le bégaiement se manifeste.

Est-ce qu'il y a des astuces pour atténuer le bégaiement

Le bègue doit avoir confiance en lui. Il doit oser les métiers de la parole. Il doit oser prendre la parole dans toutes les situations afin de vaincre sa peur. Il doit refuser la pression du temps et faire tout pour finir ce qu'il a à dire en public. Je leur conseille des exercices de respiration et de relaxation pour qu'ils puissent parler avec détente et maitriser leur bégaiement et parler le plus aisément possible.