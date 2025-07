Cote d'Ivoire: L'As de la Palme 2025 - La digitalisation au coeur de la 7e Journée du Planteur à Grand-Bassam

Grand-Bassam s'apprête à devenir la capitale du palmier à huile les 1er et 2 août 2025. PALMCI, filiale du groupe SIFCA, y organise la 7e édition de la Journée du Planteur, également connue sous l'appellation « L'As de la Palme ».

Placée sous le Haut Patronage de Kobenan Kouassi Adjoumani, Ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, cette rencontre d'envergure réunira plus de 3 000 planteurs, des coopératives, des autorités publiques, des partenaires techniques, des chercheurs et des experts de la filière agricole.

Le thème choisi pour cette édition, « Les enjeux de la digitalisation face aux défis de la traçabilité dans les chaînes de valeur agricoles : cas de la filière palmier à huile », traduit la volonté de la filière ivoirienne de se moderniser et de répondre aux nouvelles exigences internationales en matière de durabilité et de transparence.

La digitalisation, un tournant stratégique pour la filière

Face à l'entrée en vigueur du règlement européen EUDR (European Union Deforestation Regulation), la traçabilité devient un impératif. La digitalisation se présente comme un outil central pour collecter et centraliser les données de production, suivre les plantations en temps réel et fluidifier les paiements.

« Grâce aux solutions numériques, applications mobiles, plateformes de gestion des plantations, cartes interactives nous pouvons renforcer la transparence, sécuriser les informations et mieux valoriser le travail des producteurs », souligne PALMCI dans son communiqué.

Cette évolution répond aux attentes des marchés mondiaux, tout en garantissant aux planteurs un accès renforcé aux circuits commerciaux internationaux.

Un programme riche et fédérateur

L'événement sera marqué par un panel d'experts nationaux et internationaux sur la digitalisation et la traçabilité, une cérémonie de distinction des planteurs et coopératives modèles pour leurs bonnes pratiques, un village-expo mettant en avant innovations technologiques, agriculture durable et animations culturelles.

Un engagement pour une filière durable

Depuis 2016, « L'As de la Palme » est plus qu'une cérémonie de récompense : c'est un rendez-vous de dialogue et d'engagement entre PALMCI et les planteurs, visant à conjuguer performance économique, durabilité environnementale et inclusion sociale.

La Côte d'Ivoire confirme avec cette 7e édition, son ambition de faire du palmier à huile un pilier économique moderne, traçable et respectueux de l'environnement.