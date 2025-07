Sénégal: Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) Babacar Ndiaye élu président !

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), a élu, ce mardi 29 juillet, un nouveau président. Il s'agit de Babacar Ndiaye, Fc qui a été élu pour un mandat de 4 ans. Le nouveau patron de la LSFP a obtenu 43 voix contre 37 pour Abdoulaye Seydou Sow, président sortant de la Ligue amateur. Le président du club rufisquois de Teungueth devient le quatrième président de la Ligue après Saèr Seck, Louis Lamotte et Djibril Wade.

Une nouvelle Ère s'est ouvert dans le football professionnel sénégalais avec l'élection du président Babacar Ndiaye pour un nouveau mandat de 4 ans. Le président de Teungueth FC a remporté le suffrage des électeurs en obtenant 43 voix contre 37 pour Abdoulaye Seydou Sow, président sortant de la Ligue amateur. Le président de Teungueth FC devient ainsi le 4ᵉ président de la Ligue pro après Saèr Seck, Louis Lamotte et Djibril Wade. Après son installation, le nouveau patron de la Ligue pro a d'emblée appelé à l'union et à la consolidation des acquis. « C'était un jour de compétition.

On essaie d'unir les 32 clubs, les affinitaires et essayer de consolider les acquis. Tout n'est pas négatif. Il faudra essayer de travailler ensemble dans l'union des coeurs. Ce n'est pas important de savoir celui qui a voté pour nous où contre nous. On a demandé ce mandat là et on va essayer de travailler ensemble. Nous rendons hommage à Louis Lamotte, mon grand frère Saer Seck et à toute la coalition autour de Mady Touré », a-t-il déclaré. Dirigeant rufisquois inscrit son mandat sous le signe du renouveau du football sénégalais. Il se dit porteur d'une nouvelle dynamique afin de faire du football une entreprise prospère Ce, en trouvant des réponses aux questions qui touchent aussi bien la gouvernance des clubs, les d'infrastructures sportive que la compétitivité du championnat. Comme il se projette à la mise en place de moyens permettant d'offrir plus d'attractivité au football local.

« Ce n'est qu'un premier pas. On a fait élire notre candidat à Rufisque, Ibrahima Niang Mbaye, aujourd'hui Dieu a permis notre élection. On va tout faire pour élire notre candidat Mady Touré au soir du 2 aout », a ajouté le président Babacar Ndiaye. Initialement prévue le 1er août, à la veille de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football, l'AG de la Ligue amateur, informe un communiqué de l'instance dirigeante du football » ne se tiendra plus à la date convenue. Ce en raison des contraintes d'ordres matérielles pour sa tenue.