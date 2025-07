Afrique: CHAN 2018, le tremplin d'El Kaabi vers les sommets européens

À quelques jours du coup d'envoi du CHAN CAF TotalEnergies 2024, coorganisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, retour sur le parcours fulgurant d'Ayoub El Kaabi.

En 2018, l'attaquant marocain sortait de l'anonymat pour conquérir l'Europe. Une ascension express qui a pris racine dans une compétition réservée aux joueurs locaux.

Un tournoi, une révélation

Janvier 2018. Le Maroc accueille le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Dans les rangs des Lions de l'Atlas, un nom va bientôt faire le tour du continent : Ayoub El Kaabi.

Inconnu du grand public, l'attaquant de la RS Berkane inscrit neuf buts en six matchs, record absolu sur une édition, et décroche à la fois le titre de meilleur joueur et de meilleur buteur.

Le Maroc remporte le trophée en écrasant le Nigeria en finale (4-0). El Kaabi marque à la 73e minute. Le public explose, une étoile est née. « Ce tournoi a tout changé pour moi », confiera-t-il plus tard.

Des chantiers aux sommets

Né en 1993 à Casablanca, El Kaabi n'est pas passé par un centre de formation prestigieux. Il quitte l'école à 15 ans, travaille comme menuisier le jour, joue en amateur le week-end. Sa première vraie chance, il la saisit avec le Racing Casablanca : 25 buts en 33 matchs de D2. Repéré par la RS Berkane, il grimpe d'un étage... mais c'est le CHAN qui le projette dans une autre dimension.

L'Europe le découvre, la Chine s'aligne

Après le tournoi, les recruteurs s'agitent. L'Atlético Madrid s'y intéresse. Des clubs en Turquie, en Asie et surtout en Chine se manifestent. Le championnat chinois est alors en pleine expansion, les offres affluent. El Kaabi choisit Hebei China Fortune. Un choix discutable sportivement, mais un jackpot financier.

En 2019, retour au pays, au Wydad Casablanca. Il finit meilleur buteur de Botola en 2020-21, avant de s'envoler pour Hatayspor, en Turquie : 26 buts en 53 matchs.

La consécration grecque

Mais le vrai tournant, c'est l'été 2023 : El Kaabi signe à l'Olympiakos. Et là, c'est l'explosion. En Ligue Europa Conférence, il claque 11 buts en 9 matchs : triplé contre Aston Villa en demi-finale, but victorieux en prolongation contre la Fiorentina en finale. Résultat : premier titre européen majeur pour le club grec, et un record de buts en phase à élimination directe sur une saison UEFA, dépassant Benzema, Ronaldo ou Falcao.

Il termine meilleur buteur de la compétition, meilleur joueur du tournoi, et devient le premier Africain à marquer plus de 10 buts dans cette compétition.

En combinant Ligue Europa et Conférence, il inscrit 14 buts sur la saison européenne, du jamais-vu pour un Africain. Depuis Messi en 2011-12, aucun joueur non-européen n'avait atteint ce total.

Patron en Grèce, icône au Maroc

Début 2025, El Kaabi est devenu le meilleur buteur européen de l'histoire d'Olympiakos (21 buts en 26 matchs), effaçant des tablettes un autre Marocain, Youssef El Arabi. Il ajoute à son palmarès un titre de champion de Grèce, un trophée de meilleur buteur du championnat, meilleur joueur étranger et joueur de la saison.

En sélection, il ne lâche rien. Privé de Coupe du monde en 2022, il répond avec un triplé en qualifications en juin 2024. Bilan : 16 buts en 42 capes avec les Lions de l'Atlas.

Le CHAN, incubateur de talents

Aujourd'hui âgé de 32 ans, Ayoub El Kaabi s'est imposé comme l'un des meilleurs finisseurs africains en Europe. Mais rien de cela n'aurait été possible sans le CHAN, qui lui a offert une scène continentale à 24 ans. Ce tournoi pour joueurs locaux s'est mué en vitrine internationale.

Alors que le CHAN 2024 s'apprête à débuter en Afrique de l'Est, des dizaines d'inconnus rêvent du même destin. L'exemple El Kaabi inspire : un tournoi, un talent, une carrière transformée.