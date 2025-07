Cote d'Ivoire: Les défis du secteur judiciaire et la candidature d'Alassane Ouattara en exergue

Dakar — Les quotidiens reçus, mercredi à l'APS, mettent en exergue plusieurs sujets dont les défis du secteur de la justice, le Plan de redressement économique et social (PRES) annoncé et la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025.

Selon Le Soleil, "le ministère de la Justice a dévoilé hier à Dakar, lors d'un atelier de validation, la lettre de politique sectorielle de développement pour la période 2025-2029".

"Ce document présenté en présence du Gardes des Sceaux, Ousmane Diagne, a décliné les grandes orientations stratégiques pour les cinq prochaines années dans le secteur et en vue d'une justice plus accessible, performante et moderne", indique le journal.

L'Info présente "La feuille de route d'Ousmane Diagne pour la justice", qu'elle résume ainsi: "modernisation des infrastructures, désengorgement des prisons, accélération des procédures, et une justice pour les enfants".

Selon la publication, "le ministre Ousmane Diagne veut engager aussi la justice sénégalaise sur la voie de l'efficacité et de la dignité humaine pour les cinq prochaines années".

Vox Populi rapporte que "les défis de la justice pour les prochaines années", c'est plus de "célérité des procédures, la lutte contre la surpopulation carcérale, la modernisation des infrastructures, le renforcement des ressources humaines, et l'adaptation aux enjeux numériques".

De son côté, Source A révèle que la Lettre de politique sectorielle du ministère de la justice "pèse 145 milliards francs CFA". "Ce document prévoit cinq programmes majeurs pour un coût de 145 milliards de francs CFA dans l'objectif d'améliorer le système judiciaire", précise le journal.

La même publication évoque, dans sa livraison du jour, le Plan de redressement économique et social annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko, en donnant la parole à l'ancien directeur général de la Banque islamique du Sénégal, Madana Kane.

"A l'approche de la date annoncée pour la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES), Madana Kane propose au gouvernement des tuyaux pour éviter de revivre le flop du Plan de redressement économique et financier proposé par le président Léopold Sédar Senghor à la fin des années 70. Pour ce faire, il a élaboré des points à suivre par le PRES, dont la prise de mesures courageuses, audacieuses et décisives pour résoudre les nombreuses équations actuelles (consommation, pouvoir d'achat, chômage, et la croissance", écrit le journal.

Le Quotidien rappelle qu"'il y a 29 ans, le Sénégal avait aussi lancé, sous Abdou Diouf, le Plan d'urgence de redressement de la situation des finances publiques, appelé le Plan Sakho-Loum, constitué de mesures d'austérité comme la réduction des salaires des fonctionnaires".

Sur l'international, les quotidiens s'intéressent à la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2025. Le président sortant se lance ainsi dans la course pour un quatrième mandat.

"Ado puissance 4", met en Une Sud Quotidien, soulignant que "le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara met fin au suspense". "A 83 ans, il annonce officiellement sa candidature pour un quatrième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. A moins de trois mois du scrutin du 25 octobre, la principale inconnue reste la réaction des électeurs", écrit Sud.

"Séisme politique après la candidature de Ouattara", s'alarme WalfQuotidien, ajoutant que "sa décision a été critiquée par l'opposition et fait craindre des troubles électoraux surtout à cause de la mise à l'écart de ceux qui pourraient hypothéquer sa réélection".