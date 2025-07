Sénégal: Un projet veut faire de l'information climatique un outil d'aide à la prise de décision

Thiès — Le projet "Accélérer l'impact de la recherche climatique du CGIAR en Afrique" (IACCRA) Sénégal, en collaboration avec l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), a entamé mardi à Thiès, un atelier de diagnostic des besoins d'informations climatiques, en vue de leur diffusion, via des applications mobiles, pour aider à la prise de décision, a constaté l'APS.

"Accélérer l'impact de la recherche climatique du CGIAR en Afrique" (AICCRA, acronyme anglais) est une initiative financée par la Banque mondiale, à hauteur de 40 millions de dollars, soit plus de 22,360 milliards de francs CFA, et mise en oeuvre dans six pays d'Afrique Subsaharienne. Il s'agit de l'Éthiopie, du Ghana, du Kenya, du Mali, du Sénégal et de la Zambie.

Cet atelier a pour objectif d'effectuer une analyse diagnostique des besoins d'information climatique, pour capaciter des groupes de travail pluridisciplinaires (GTP), qui vont, à leur tour, capaciter les élus territoriaux, a indiqué le chargé de suivi-évaluation du projet AICCRA, Moussa Thiaw.

Une fois les besoins en informations climatiques connus, il faudra voir comment ces informations seront utilisées, par les élus locaux et comment influencer ces derniers.

L'enseignant-chercheur, par ailleurs économiste, a ajouté qu"'en termes de besoins concrets, il s'agit d'influencer les acteurs de la gouvernance locale dans leur prise de décision à l'échelle locale, de les amener à l'utilisation des systèmes d'information climatique qui sont produits dans le cadre du projet AICCRA, en collaboration avec l'ANACIM.

Selon lui, les GTP travaillent en collaboration avec les élus locaux, qui sont les producteurs de l'information climatique, destinée à être utilisée par les acteurs de la gouvernance locale.

Le projet AICCRA a appuyé l'ANACIM dans la mise au point d'applications, pour la diffusion de ces informations, selon le chef de service climatique à l'ANACIM, Diabel Ndiaye, par ailleurs coordonnateur du GTP national et des GTP locaux.

"Ces applications sont depuis quelques temps disséminées à travers les GTP locaux, qui sont des relais par rapport à la base de données, car dit-il, des applications mobiles comme AICCRA-ANACIM, rationalisent la collecte de données dans l'agriculture et les secteurs connexes".

ANCAR APP a été développée pour capturer des informations sur les activités de formation, de développement des capacités et de vulgarisation réalisées dans huit zones agroécologiques du Sénégal, a-t-il dit.

Il s'agit, selon lui, d'applications "très performantes", qui ont besoin d'être mises à jour.

D'où les arrêts momentanés pour identifier les points forts et les points faibles, afin de pouvoir corriger et mettre à jour ces applications, pour une prise en charge de la dissémination de l'information climatique et météorologique.

Les groupes pluridisciplinaires regroupent des acteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du développement communautaire et les organisations de producteurs.