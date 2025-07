Madagascar: Festival Tsakaraka - Vohémar se prépare à accueillir la 19ème édition

Le Festival Tsakaraka, le grand rendez-vous des festivaliers à Vohémar, approche à grands pas. Il aura lieu du 14 au 17 août prochain au stade municipal de la ville.

Ce festival, plus qu'un événement sportif et touristique, est une occasion de célébrer et de partager les traditions et la culture de la région d'Iharana, l'autre appellation de Vohémar.

Né en 1999 mais sous un autre nom, ce festival a connu une assez longue parenthèse à cause de la crise politique en 2001. Mais le Festival est ensuite revenu en force à partir de 2006, et devient un rendez-vous incontournable annuel jusqu'à maintenant. Le Festival Tsakaraka marque donc sa 19ème édition cette année.

Une programmation variée et très riche attend les festivaliers pour cette édition. Des compétitions sportives, dont une course de bicyclettes, des compétitions de football à 7 ou de basketball, des combats de coq et de moraingy, des disciplines que la population locale apprécie aussi, seront prévus.

Mais la population locale sera également particulièrement mise en lumière à travers le traditionnel carnaval et le concours de Miss et de Mister.

Même les jeunes artistes issus de cette localité et alentours seront placés sous le feu des projecteurs. Ils auront l'opportunité de démontrer publiquement leur talent puisqu'ils monteront sur scène juste après la cérémonie d'ouverture du festival. Mais les artistes qui ont une renommée déjà bien établie dans tout Madagascar ne seront pas en reste.

19 artistes sont invités à cet événement et partageront la scène durant les quatre jours de festivités. Parmi eux, il y aura Ceasar, Dadi Love, Wawa et Black Nadia en tête d'affiche. Beaucoup font partie des ambassadeurs de Yas Madagascar, un des grands partenaires de ce festival. Il y aura par ailleurs Mopcan, Maman'i Tsôlôlô, Parish ou Jeddy qui font partie de la team Davalt Records, une maison de production qui est justement un fervent partenaire de cet opérateur de télécommunication.

Mais le public pourra aussi faire la fête avec Arnaah, Anatla, Rijade, Basta Lion et tant d'autres lors des spectacles qui ponctueront chaque journée.

L'association Zanak'Iharana tonga saina, l'organisatrice du festival, promet en tout cas ambiance et convivialité.