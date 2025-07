Madagascar: Salon des médias - La mission médicale chinoise au menu à l'hôtel Tometal

L'ambassade de la République Populaire de Chine a invité la presse à un salon des médias avant-hier, pour mettre en lumière 50 ans de coopération entre la Chine et Madagascar.

Depuis 1975, des vagues successives de médecins chinois ont traversé les océans pour venir prêter main-forte au système de santé malgache. Plus de 700 professionnels de santé ont ainsi prodigué des soins dans quatre hôpitaux du pays, participant activement à l'amélioration de l'accès aux services médicaux.

130 000 interventions. Grâce à une collaboration étroite avec leurs confrères malgaches, ces médecins ont non seulement introduit des techniques emblématiques telles que l'acupuncture ou la chirurgie mini-invasive, mais ils ont également contribué à former une nouvelle génération de praticiens, compétente et ancrée localement.

En un demi-siècle de présence, la mission médicale chinoise a soulagé les souffrances de près de 5 millions de patients et réalisé plus de 130 000 interventions chirurgicales. Main dans la main avec le personnel de santé malgache, ils ont affronté les grandes crises sanitaires du pays, dont les épidémies de peste et la pandémie de Covid-19. Rien que ces deux dernières années, une trentaine de campagnes de consultations gratuites ont été organisées, touchant plus de 9 600 habitants en milieu rural, souvent éloignés des structures de soins.

160 membres. Au-delà des consultations, la mission a permis de combler plusieurs manques techniques. Elle a formé plus de 160 membres du personnel médical dans les hôpitaux partenaires, tout en réalisant, pour la première fois à Madagascar, des opérations chirurgicales complexes.

Ce transfert de compétences est l'un des piliers d'une coopération durable, tournée vers l'autonomisation du système de santé malgache. Cette dynamique ne faiblit pas. Dans les mois à venir, de nouvelles consultations médicales bénévoles sont prévues dans différentes localités. Un engagement auquel les journalistes sont d'ailleurs conviés à assister, afin de mieux rendre compte de ces actions de terrain souvent peu visibles mais ô combien précieuses.

« Opération vers la lumière »

Parallèlement à la mission médicale, la coopération sanitaire sino-malgache a connu d'autres avancées significatives. Le Centre Hospitalier Universitaire d'Anosiala et le Centre de lutte contre le paludisme ont vu le jour. Des campagnes humanitaires comme « Opération Sourire » pour corriger les fentes labiales, ou « Opération Vers la Lumière » pour opérer la cataracte, ont redonné espoir à des milliers de patients. Les nombreux dons de matériel médical ont également renforcé les capacités de diagnostic et de traitement à travers le pays.

L'année dernière, cette coopération a franchi une nouvelle étape historique. Le navire-hôpital chinois Arche de la Paix a accosté, pour la première fois, à Madagascar. En quelques jours seulement, ses équipes ont réalisé près de 10 000 consultations et examens, ainsi que 171 opérations chirurgicales à bord. Elles ont aussi dispensé des soins dans plusieurs villages environnants, accueillies avec une grande ferveur par les populations locales.

Santé maternelle. Dans la foulée, un projet de santé maternelle et infantile a été lancé conjointement par les institutions médicales des deux pays. Il comprend des formations spécialisées en Chine, des échanges techniques sur le terrain et la remise de 69 équipements médicaux à des hôpitaux locaux. Une initiative concrète pour renforcer la prise en charge des femmes et des enfants. Au-delà des chiffres, c'est une histoire de solidarité, de confiance et de partage de savoir qui s'écrit depuis 50 ans entre la Chine et Madagascar. Une coopération discrète mais déterminante, centrée sur la santé et la dignité humaine.