Sénégal: Installation du COPIL de FORCE-N - 80 000 jeunes sénégalais seront formés aux métiers du numérique

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a procédé, ce 29 juillet 2025 à Diamniadio, au lancement officiel du Comité de Pilotage du programme FORCE-N, en présence des partenaires clés, dont la Fondation Mastercard.

Porté par l'Université Numérique Cheikh Hamidou Kane, ce programme ambitieux vise à former 80 000 jeunes aux métiers du numérique, à insérer 70 000 d'entre eux dans des emplois rémunérés à accompagner 10 000 entrepreneurs et à créer 1 000 startups. Il s'inscrit dans le cadre du New Deal Technologique et de l'Agenda 2050 du Sénégal.

FORCE-N agit sur plusieurs axes : la formation, l'insertion professionnelle, l'entrepreneuriat, la digitalisation de l'administration et la promotion de l'intelligence artificielle. Le ministre a salué l'engagement des partenaires et souligné que ce programme constitue un levier stratégique pour un développement numérique inclusif et durable du pays. Le Comité de Pilotage aura pour mission d'assurer la bonne gouvernance du programme et de veiller à l'amplification de ses résultats.