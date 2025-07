Sénégal: Clôture du Forum de lancement du processus d'élaboration de la Stratégie Nationale de l'Équité - Un document inclusif en perspectives

Maïmouna Dieye, ministre de la Famille et des Solidarités, a présidé, le mardi 29 juillet, la cérémonie de clôture du Forum de lancement du processus d'élaboration de la Stratégie Nationale de l'Équité (SNE). Un cadre qui a permis de bâtir une stratégie cohérente et inclusive.

Ce forum, tenu pendant deux jours, a permis de riches échanges entre acteurs institutionnels, société civile, partenaires techniques et financiers, secteur privé, universitaires et élus, autour d'un objectif commun notamment celui de bâtir une stratégie cohérente, inclusive et ancrée dans les réalités territoriales, afin de réduire durablement les inégalités sociales et spatiales.

Dans son allocution, la ministre a salué la vision du président de la République et a rappelé l'importance de l'annonce faite par le Premier Ministre, lors du Conseil des ministres du 23 juillet 2025, relative à la mise en place du Programme National de l'Équité Sociale et du Programme National de l'Équité Territoriale. Ces décisions 'inscrivent en droite ligne des objectifs de la future Stratégie Nationale de l'Équité, alignée sur la Vision Sénégal 2050 et la Stratégie Nationale de Développement 2025-2029. Elle a aussi appelé à la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, afin de faire de l'équité un véritable levier de transformation sociale et territoriale.

De son côté, Mme Assiya Gueye Diop, Directrice générale du développement communautaire, s'est dite optimiste au regard de la forte implication des participants tout au long des deux journées. Elle a cependant tenu à rappeler que : « L'organisation du forum est l'étape la plus facile ; le plus difficile reste à venir : dans six mois, il faudra être en mesure de soumettre aux autorités une stratégie qui réponde réellement aux attentes des populations. »