Madagascar: Football/SOS Sokake Cup - La Nouvelle-Calédonie, invitée d'honneur

Le Stade Annexe Barea Mahamasina accueillera la « SOS Sokake Cup », un tournoi de football, garçon et fille organisé par Salamandra Nature pour célébrer les 20 ans de la Station d'Observation et de Sauvegarde des Tortues (SOS Tortues), du 4 au 5 août. Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à Mahamasina, l'événement, parrainé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a été officiellement lancé en présence des partenaires, dont l'Yfomac Initiative et l'ONG Y'Dago. Cette compétition unique allie sport, écologie et solidarité, avec la Nouvelle-Calédonie comme invitée d'honneur.

La SOS Sokake Cup n'est pas qu'un simple tournoi de football. Porteur d'un message fort, il vise à sensibiliser les jeunes, malgaches comme internationaux, à la protection des tortues radiées, une espèce endémique du sud de Madagascar menacée par le changement climatique et la destruction de son habitat.

« Cet événement est une opportunité stratégique pour promouvoir la préservation de ces tortues et de leurs habitats, tout en abordant les défis environnementaux », a déclaré Léon Razafindrakoto, président de l'association Salamandra Nature. Chaque équipe participante portera ainsi le nom d'une espèce endémique, comme Dayu Biik pour l'équipe néo-calédonienne ou Sokake pour Yfomac 2, symbolisant leur engagement moral envers la cause écologique.

Côté sportif, le tournoi réunira quatre équipes masculines dans une poule unique : Hienghen Sports (Nouvelle-Calédonie), Herofoot, AS KFA et H+. Les demi-finales opposent la première équipe à la dernière et la deuxième à la troisième selon le classement. Chez les féminines, six équipes seront en lice, réparties en deux poules : trois équipes de l'Yfomac, Spentana, Kik's FC et une sélection des ONG, OSC Tana. Les deux premières équipes de chaque poule s'affronteront pour les places d'honneur lors des matchs de classement.

L'aventure humaine au coeur du projet

Pour Kanva Clifton, directeur général de Hienghen Sports, la SOS Sokake Cup est bien plus qu'une compétition : « Le football est au centre de notre voyage, mais c'est l'aventure humaine qui prime. Les rencontres, les échanges avec les enfants et les équipes adverses sont au coeur de notre expérience à Madagascar. Cela dit, on ne va pas se cacher : on vient pour gagner ! » Une ambition partagée dans un esprit de fair-play et de camaraderie.

Tein Jonas, président de Dayu Biik, ajoute : « J'espère que cette expérience sera un déclic pour promouvoir le sport tout en mettant en lumière l'importance de l'environnement dans lequel nous évoluons ». Pendant deux jours, la SOS Sokake Cup promet un savant mélange de football, d'écologie et de culture. Les jeunes participants, qu'ils viennent de Madagascar ou d'ailleurs, auront l'occasion de s'immerger dans une expérience unique, où la passion du ballon rond se conjugue avec un message fort de préservation de la biodiversité.