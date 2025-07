Madagascar: Paludisme à Ikongo - Trois mois d'intervention d'urgence de l'UNICEF et de ses partenaires

L'UNICEF et ses partenaires ont lancé en juin 2025 une intervention d'urgence de trois mois pour faire face à la recrudescence du paludisme à Ikongo. Cette initiative ciblée s'est concentrée sur les zones rurales isolées, combinant cliniques mobiles, sensibilisation communautaire et approvisionnement en médicaments essentiels.

Dès le début du mois de juin 2025, deux équipes de cliniques mobiles ont été déployées dans les fokontany les plus touchés des communes d'Ambatofotsy, Belemoka, Ikongo et Maromiandra. Chaque équipe, composée de trois agents de santé se déplaçant à moto, a effectué des missions de 15 jours par mois sur la durée de l'intervention. Ces cliniques ont prioritairement ciblé les localités enclavées, souvent situées à des dizaines de kilomètres des centres de santé.

Elles ont offert un ensemble complet de services de santé, incluant la prise en charge du paludisme (enfants, adultes, femmes enceintes), les Consultations curatives générales, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME), la vaccination, les Consultations prénatales (CPN), le dépistage et la référence des cas de malnutrition infantile.

Bénéficiaires

Cette stratégie a permis d'assurer la continuité des soins dans un contexte de crise, tout en renforçant la surveillance épidémiologique communautaire et en rapprochant les populations vulnérables du système de santé. Entre juin et juillet, les cliniques mobiles ont pris en charge 1 498 filles, 864 garçons et 1 774 adultes pour diverses affections. Parmi eux, 1 180 enfants et adolescents, ainsi que 219 adultes, ont été traités pour le paludisme, représentant 34% de l'ensemble des consultations.

En complément des antipaludéens fournis par le Programme National de Lutte contre le Paludisme, l'UNICEF a appuyé la dotation et l'acheminement de médicaments essentiels pour couvrir les besoins de 13 000 personnes sur trois mois. Cette dotation a ciblé en priorité les enfants, les adolescents et les femmes enceintes, garantissant la continuité des soins de santé primaires via les cliniques mobiles dans des zones où l'accès aux structures sanitaires fixes est très limité.