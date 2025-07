Madagascar: Sécurité routière - Engagement des lycéens dans les campagnes de sensibilisation

Face à l'impératif de réduire les accidents de la route, des lycéens malgaches s'engagent activement dans des campagnes de sensibilisation. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du concours international VIA 2024-2025, ouvert aux établissements scolaires, publics et privés, et dédié à la prévention des dangers sur les routes.

L'association ABCD (Action Based Community Development) est à l'origine de ce concours, soutenu financièrement par la Fondation Total Energies. Parmi les participants, les élèves du Lycée Maria Manjaka Andohalo se distinguent par leur dynamisme. Cet établissement dispose déjà de ses propres « Ambassadeurs VIA », des élèves volontaires qui s'investissent dans les actions de sensibilisation et prennent part au concours.

Sensibilisations

Pour l'année scolaire 2024-2025, les lycéens de Maria Manjaka Andohalo ont ciblé la sensibilisation de leurs pairs, au sein de leur établissement et dans les écoles avoisinantes, afin de dénoncer les comportements à risque. Ils mettent notamment l'accent sur les dangers liés à la marche ou à la station debout sur la chaussée et au milieu de la route, particulièrement aux heures de pointe (entrées et sorties d'école).

Au-delà des interventions dans les écoles, ces jeunes ambassadeurs n'hésitent pas à utiliser les médias pour diffuser leurs messages de prévention. Ils mènent toutes sortes d'actions liées au thème qu'ils ont choisi, exhortant chacun à la prudence pour réduire les risques d'accidents, en particulier pour les élèves lors de leurs déplacements quotidiens entre leur domicile et l'école.