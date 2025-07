ORAN — Le groupe Sonelgaz a organisé, lundi, des journées portes ouvertes à la Direction de distribution de l'électricité et du gaz d'Oran, à l'occasion du 56e anniversaire de la création de la société, le 28 juillet 1969.

Cette manifestation vise à renforcer l'ouverture de la société sur son environnement institutionnel et social, et à rapprocher ses services du citoyen, notamment dans un contexte de transition numérique touchant les différentes activités de distribution, a indiqué le responsable de la communication de la direction régionale, Sidi Ahmed Belbina.

Lors de ces journées portes ouvertes, des explications détaillées ont été fournies sur les différentes prestations proposées par le groupe, en particulier les services numériques modernes, dont la possibilité pour les citoyens de régler leurs factures de consommation d'électricité et de gaz à distance via l'application "BaridiMob", sans avoir à se déplacer vers les agences commerciales. Cette initiative est le fruit d'une convention de coopération entre Sonelgaz et Algérie Poste, selon la même source.

Des espaces ont également été aménagés pour prodiguer des conseils et des orientations sur les moyens de rationaliser la consommation d'énergie électrique et gazière, tout en sensibilisant aux dangers liés à l'usage non sécurisé du gaz et à l'importance de l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone.

M. Belbehina a précisé que la direction de distribution d'électricité et de gaz d'Oran poursuit l'installation de ces détecteurs, à raison de deux appareils par foyer, avec un élargissement des horaires de travail au-delà de 16h00 et même durant le week-end, afin de généraliser cette opération et garantir une couverture plus large.

L'événement a également été marqué par la distribution de brochures et de dépliants informatifs, ainsi que par l'ouverture d'un espace de dialogue avec les visiteurs, pour écouter leurs préoccupations et répondre à leurs interrogations.