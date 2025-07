ALGER — Une caravane itinérante sous le slogan "Caravan to Digital", sera lancée au mois de septembre prochain à travers quatre wilayas, avec pour objectif de former et de qualifier la jeunesse algérienne dans les domaines de l'économie numérique et des métiers de l'avenir, ont indiqué, mardi à Alger, les organisateurs de cette manifestation.

Organisée par l'agence "We Make Events", sous le patronage des ministères de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que de la Formation et de l'Enseignement professionnels, cette initiative constitue une étape qualitative, visant à réduire les disparités géographiques en matière de formation numérique à travers l'organisation de sessions gratuites au profit des jeunes, notamment dans les wilayas où ce type d'initiatives demeure rare.

La caravane sillonnera les wilayas de Sidi Bel-Abbès (1er et 2 septembre), Bouira (6 et 7 septembre), M'sila (11 et 12 septembre), et Batna (16 et 17 septembre). Ces wilayas ont été sélectionnées sur la base de formulaires remplis sur les réseaux sociaux.

Les workshops de cet évènement seront organisés dans un chapiteau équipé pouvant accueillir jusqu'à 100 participants et seront supervisés par des experts algériens agréés dans leurs domaines respectifs.

Le programme de la formation s'articulera autour de cinq (5) principales thématiques, en phase avec les priorités du marché digital et des mutations technologiques, à savoir: l'intelligence artificielle, le développement web et d'applications, le e-commerce, le marketing digital et community management et la création d'une start-up.

Les organisateurs ont précisé qu'il est possible de s'inscrire sur la plateforme en ligne dédiée à la caravane via le lien: www.caravantodigital.com , ou de s'inscrire sur place, en vue d'élargir la participation et de faciliter l'accès à la formation.

S'exprimant à cette occasion, Yacine Fadli, représentant du Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN), a salué cette initiative qu'il considère comme une véritable opportunité dans les domaines de la technologie et de l'innovation, à travers la découverte et l'accompagnement des jeunes talents, outre la promotion de la culture de coopération et de diffusion du savoir numérique.

En marge de cette caravane, une initiative de solidarité intitulée: "Un ordinateur dans chaque foyer (Pcyclerie)" sera lancée, visant à collecter des ordinateurs inutilisés auprès des entreprises afin de les redistribuer aux familles démunies.