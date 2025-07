ALGER — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a présidé, mardi à Alger, en compagnie du ministre chargé du Département international du Comité central du Parti communiste chinois, Liu Jianchao, une rencontre de travail visant à renforcer les perspectives de partenariat et de coopération bilatérale dans le domaine de la jeunesse, a indiqué un communiqué du CSJ.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de "la volonté commune de faire de la jeunesse une pierre angulaire du développement durable et de renforcer la coopération internationale, en concrétisation de la volonté politique des dirigeants des deux pays d'investir dans le potentiel des jeunes", précise la même source.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont "échangé les vues sur les mécanismes de soutien à la coopération bilatérale dans le domaine de la jeunesse, notamment à travers les programmes d'échanges de jeunes et culturels, l'organisation d'activités et d'initiatives communes ainsi que l'échange d'expertises et d'expériences dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la technologie et de la culture".

Après avoir "salué la solidité des relations historiques entre l'Algérie et la Chine", M. Hidaoui a souligné " l'importance accordée par l'Etat algérien à l'autonomisation des jeunes et à leur implication dans les processus de développement et de coopération internationale".

Il a également indiqué que " l'expérience algérienne en la matière "est devenue un modèle à suivre à l'échelle régionale et internationale grâce à la volonté politique des hautes autorités du pays", rappelant les principales caractéristiques de cette expérience, dont "la création d'un ministère dédié à la jeunesse, l'installation du CSJ en tant qu'organe national consultatif, la création d'un ministère des start-ups pour renforcer l'innovation, le développement du système de l'enseignement supérieur en le reliant au marché de l'emploi, ainsi que le soutien aux initiatives de la jeunesse à travers des cadres juridiques et institutionnels".

De son côté, M. Liu Jianchao s'est félicité de "l'expérience algérienne", soulignant "la disposition de son pays à dynamiser la coopération en matière de jeunesse à travers l'échange de visites de délégations, l'organisation de forums bilatéraux pour la jeunesse et le partage d'expertises dans le cadre de programmes de formation communs à caractère culturel et de développement".

Le responsable chinois a également affirmé que "l'Algérie est un partenaire stratégique de la Chine en Afrique et dans le monde arabe".