Algérie: Education - Lancement du 'Prix national de l'innovation scolaire' à la prochaine rentrée

ALGER — Le ministère de l'Education nationale lancera, à partir de la prochaine rentrée scolaire 2025-2026, le "Prix national de l'innovation scolaire", un concours national dont la 1ère édition sera consacrée au thème "l'innovation dans le domaine de la robotique", a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

S'inscrivant dans le cadre "des efforts constants du ministère de l'Education nationale visant à ancrer la culture de l'innovation au sein des établissements éducatifs et à consacrer l'innovation en tant que valeur centrale dans le processus éducatif", le concours sera lancé "le 1er octobre prochain à travers l'ensemble du territoire national et le dernier délai pour la remise des projets réalisés par les élèves au sein de leurs établissements éducatifs a été fixé au 25 janvier 2026, alors que la cérémonie nationale de distinction des premiers lauréats au niveau national aura lieu le 16 avril 2026, parallèlement à la célébration de la journée du savoir", ajoute le communiqué.

Le concours en question "sera ouvert aux élèves des deux sexes à tous les niveaux d'enseignement au sein des établissements éducatifs et d'enseignement publics et privés dans le but de les encourager à concrétiser leurs idées innovantes à travers des projets techniques pratiques mettant en avant leurs talents et renforçant leur attrait pour la recherche et l'expérimentation au sein d'un environnement scolaire propice", précise le communiqué.

"La participation au concours peut se faire à titre individuel ou collectif, le nombre des membres d'un même groupe est fixé entre 2 et 6 élèves, le projet doit être réalisé au sein de l'établissement scolaire et le participant ne doit pas avoir participé à d'autres concours avec le même projet".

Selon le ministère de l'Education nationale, ce concours s'inscrit dans une vision stratégique tendant à découvrir et valoriser les capacités d'innovation des élèves, à développer la réflexion scientifique, à renforcer l'approche participative dans l'apprentissage, à encourager les élèves à employer leurs acquis théoriques dans des projets concrets, à inculquer les valeurs de coopération, d'analyse et de raisonnement logique et à soutenir l'orientation de l'école algérienne vers la numérisation et l'économie du savoir".

Les élèves désirant participer à ce concours doivent présenter "un dossier comprenant un formulaire de participation à retirer auprès de l'établissement scolaire, joint d'une présentation du projet ainsi que d'une courte vidéo explicative d'une durée n'excédant pas trois (3) minutes, enregistrée sur un CD, et ce, conformément aux conditions fixées par l'arrêté ministériel régissant l'organisation de ce concours".

A cette occasion, le ministère de l'Education nationale renouvelé son appel à l'ensemble des élèves à "participer activement à ce concours national, qui leur offre une large opportunité d'exprimer leur créativité et de concrétiser leurs ambitions scientifiques à travers des projets tangibles", réaffirmant que cette initiative constitue "une nouvelle étape vers une école algérienne innovante, misant sur l'intelligence de ses enfants pour définir les contours de l'avenir escompté".