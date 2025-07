ALGER — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a publié un numéro spécial de la revue "ECHORTA" pour le mois de juillet en cours, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la création de la Police algérienne.

L'éditorial de ce numéro spécial intitulé "Fierté d'appartenance, professionnalisme dans l'accomplissement des missions, et fidélité au message des chouhada", a souligné que la Police algérienne, à l'occasion de son anniversaire, "dessine les contours d'une étape future prometteuse, en jetant les bases d'une police moderne, résolument engagée dans le progrès et la lutte contre la criminalité par le développement, et caractérisée par la planification stratégique, scientifique et opérationnelle, au diapason des mutations sécuritaires continues", souligne la revue dans son intitulé

Ce numéro a également repris plusieurs passages du message du président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de la Fête de l'indépendance, rappelant "les épopées immortelles" menées par le peuple algérien contre le colonialisme, et soulignant que le pays "a franchi des étapes successives sur la voie de l'Algérie victorieuse, fidèle à ses principes et consolidant ses fondements en oeuvrant à l'ancrage d'une véritable citoyenneté"

Dans son message, le président de la République avait adressé ses félicitations aux moudjahidate et moudjahidine ainsi qu'à toutes les filles et fils de cette patrie, saluant par là même, "l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), ainsi que l'ensemble des corps de sécurité et des corps constitués qui veillent à la sécurité de la patrie et du citoyen".

Le 162e numéro de la revue comprend également une interview avec le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga, qui a salué les efforts consentis par les éléments de la police, les qualifiant de "bouclier solide veillant à la sécurité du pays et du citoyen", et appelant la jeunesse algérienne à "préserver le message des chouhada et des moudjahidine, et à adhérer au processus d'édification d'une Algérie forte et victorieuse".

Ce numéro spécial renferme également un dossier consacré à la Journée mondiale de lutte contre la drogue, mettant en exergue les efforts de l'Etat algérien pour contrer l'offensive acharnée de la guerre de drogue contre l'Algérie, en sus de contributions scientifiques et des recherches académiques de plusieurs professeurs et chercheurs dans divers domaines et spécialités.