TLEMCEN — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, a affirmé, mardi à Tlemcen, que la convention signée entre les secteurs de la solidarité nationale et de l'industrie, dans le cadre du programme d'autonomisation économique des femmes au foyer dans le domaine industriel, permettra de soutenir la productivité des groupes et entreprises industriels.

Dans son allocution, lors de la cérémonie de concrétisation de cette convention de coopération, qu'elle a coprésidée avec le ministre de l'Industrie Sifi Ghrieb à la maison des jeunes de Maghnia, dans le cadre du deuxième jour de leur visite dans la wilaya de Tlemcen, Mme Mouloudji a précisé que cet accord "permettra de soutenir la productivité des groupes et entreprises industriels, notamment dans les filières du textile et du cuir, dans les wilayas- pilotes bénéficiaires du programme (Tlemcen, Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Relizane, Batna et Laghouat), grâce à l'engagement des groupes du textile, du cuir et de l'agroalimentaire à faciliter la signature de contrats de sous-traitance avec des femmes qualifiées dans les domaines de la confection, du cuir et des produits alimentaires, dans une première phase".

Environ 300 femmes au foyer bénéficieront de ce programme à travers des contrats de sous-traitance avec le groupe de textile et cuir GETEX, ainsi que par des dons de matériel de cuisine et d'équipements fournis par le groupe de l'agroalimentaire AGRODIV, a-t-elle ajouté.

Mme Mouloudji a souligné que l'autonomisation économique des femmes, en parallèle à l'amélioration de leur statut et à la consolidation de leurs droits politiques et juridiques, figurait parmi les priorités majeures du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers les différentes politiques et programmes mis en oeuvre à tous les niveaux.

Elle a également indiqué que des sessions de formation ont été organisées sur diverses techniques et savoir-faire considérés adéquats par les groupes industriels pour développer les capacités des femmes bénéficiaires de ce projet national.

Les efforts d'autonomisation économique et sociale ont contribué à l'amélioration de la situation socio-économique des citoyens en général, et des femmes en particulier, notamment en milieu rural, où des actions ont été menées pour encourager l'entrepreneuriat, l'artisanat, la création de micro-entreprises et la mise en oeuvre de projets générateurs de revenus susceptibles de renforcer la participation des femmes au processus de développement durable, selon Mme Mouloudji.

La ministre a affirmé que dans le but de créer des opportunités d'emploi, une convention de partenariat a été signée avec le secteur de l'industrie pour mettre en place un mécanisme de coopération et de coordination dans les domaines de l'autonomisation des femmes au foyer et des familles productives, tout en renforçant les entreprises industrielles des secteurs public et privé par une main-d'oeuvre qualifiée, en intégrant la catégorie concernée dans le processus de production et dans la dynamique économique.