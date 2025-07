Afrique: Le président libanais souligne la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et son pays

ALGER — Le président de la République libanaise, pays frère, M. Joseph Aoun, a souligné, mardi soir à Alger, la profondeur des relations historiques unissant l'Algérie et son pays, mettant en avant les perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Dans une déclaration conjointe à la presse avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa visite officielle en Algérie, le président libanais a affirmé que "les domaines de coopération entre les deux pays sont nombreux et très importants dans les secteurs économiques, comme l'énergie, l'agriculture et le commerce, ainsi que dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, de la culture, de la santé, du tourisme et de la technologie".

Parmi les domaines de coopération bilatérale, il a aussi cité "l'aide à la reconstruction des structures gouvernementales et des infrastructures détruites au Liban dans les attaques et guerres récentes".

Après avoir souligné que l'Algérie et le Liban étaient liés par des relations "historiques", le Président Aoun a salué "le rôle notable et le soutien de l'Algérie au Liban et sa participation constante aux louables efforts arabes pour l'aider à surmonter différentes crises".

Le président libanais a rappelé, par là même, la contribution de l'Algérie aux travaux du Haut comité arabe, dans le cadre des efforts ayant abouti à "l'adoption du Document de l'entente nationale à Taëf (Arabie saoudite)".

Le Président Aoun a également salué les positions de l'Algérie en faveur de son pays au Conseil de sécurité et dans les fora internationaux, ainsi que tout le soutien qu'elle lui a apporté à chaque crise.

Le président libanais a, par ailleurs, insisté sur l'importance du "renforcement de la coopération et de l'intégration économique dans le monde arabe pour préserver la place des pays arabes dans le monde d'aujourd'hui et trouver des solutions justes à nos principales causes, à commencer par la cause du peuple palestinien, comme voie incontournable vers une paix juste, durable et globale".