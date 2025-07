Ile Maurice: Vers une réforme du transport public

Profitant de sa réponse, Osman Mahomed a annoncé plusieurs mesures en préparation dans le cadre de la modernisation du transport public. Le Bus Services Industry Bill, en cours d'élaboration, prévoit des innovations majeures, notamment l'installation d'un système de gestion de flotte grâce au GPS, financé à hauteur de Rs 78 millions.

Des caméras embarquées, des dashcams et un réseau d'information en temps réel pour les passagers sont également à l'étude. Le projet de loi inclura également un code de conduite pour les conducteurs, receveurs, régulateurs, passagers et opérateurs. Par ailleurs, le système de points de pénalité sera renforcé, avec plus de 30 infractions recensées, contre 21 actuellement, dans un effort pour enrayer l'augmentation du nombre d'accidents.

En réponse à une question supplémentaire sur le manque de bus dans l'ouest, notamment à Baie-du-Cap, le ministre a souligné l'héritage de négligence du secteur au cours des dix dernières années. Il a annoncé qu'un diagnostic global est en cours, mené par la NLTA, et que l'inauguration de 100 bus électriques, offerts par le gouvernement indien, est prévue dans les jours à venir. Ces véhicules viendront étoffer le réseau sur l'ensemble du territoire.

Le ministre Osman Mahomed a conclu en réaffirmant que la sécurité des passagers et des usagers de la route reste une priorité du gouvernement et en particulier du Premier ministre. Il a promis qu'aucune tentative de dissimulation n'aura lieu dans l'affaire de l'accident de Cascavelle et que toute personne reconnue responsable devra en répondre devant la loi.