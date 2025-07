Ile Maurice: Boxe - Beau-Bassin/Rose-Hill et Rodrigues terminent ex aEquo avec 5 titres chacune !

On a eu droit à des championnats de Maurice élites et jeunes très disputés du 24 au 27 juillet au centre national de boxe à Vacoas. Les régions de Beau-Bassin/Rose-Hill et Rodrigues ont dominé les débats en s'offrant cinq titres nationaux chacune.

Beau-Bassin/Rose-Hill a vu ses couleurs briller par l'entremise de Jordy Vadamootoo (65 kg), Marquis Amene (70 kg) et Ivans Frontin (55 kg) en élite hommes, Gilberto Rosalie (50 kg) chez les jeunes garçons et Olenza Albert (60 kg) chez les jeunes filles. Les villes soeurs ont aussi vu Ivans Frontin obtenir le titre de meilleur boxeur en élite et Olenza Albert celui de meilleure boxeuse chez les Jeunes.

De son coté, Rodrigues a enregistré ses succès grâce à Marcus Ravina (80 kg) et Yoan Larose (85 kg) en élite hommes, Guino Collet (80 kg) chez les Jeunes hommes et Lorna Martin (51 kg) et Sarah Larcher (54 kg) chez les Jeunes filles.

Port-Louis s'est également bien tirée d'affaire avec quatre médailles d'or. Le régulier Fabrice Valérie l'a logiquement emporté chez les 50 kg élite hommes face à Stéphano Henriette de Rodrigues. Chez les 75 kg élite hommes, Merven Clair a tenu son rang face à Bryan Bois de Savanne. Les deux autres représentants de la capitale à monter sur la plus haute marche du podium ont été Eli Brasse (60 kg) et Christ Mootoosamy (65 kg) chez les Jeunes en masculin.

Curepipe et Pamplemousses ont chacune enlevé deux titres. Niven Chemben (60 kg) en élite hommes et Princeley Lamoureux (75 kg) chez les Jeunes hommes ont fait honneur à la ville lumière. Le second a même été élu meilleur boxeur chez les jeunes.

Pamplemousses s'est signalée avec les titres de Christéphanie Betchou (70 kg) en élite dames et Jotham Dumont (55 kg) chez les Jeunes en masculin. A noter que la première nommée a été élue meilleure boxeuse en élite. Flacq et Savanne ont sauvé la mise grâce à Exekiel Latiou (Jeunes hommes, 85 kg) et Parineeta Reetooraz (Jeunes filles, 48 kg) respectivement.

Le spectacle offert a beaucoup plu Richard Sunee qui a tenu un discours rassembleur. «Il y a eu une très belle ambiance lors de ces championnats nationaux qui m'a rappelé celle des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI). La famille de la boxe est de nouveau réunie. Nous avons pu voir le bon potentiel chez nos boxeurs.

Et là, je dois féliciter Rodrigues. Mandino Farla et son équipe font un très bon travail pour faire progresser la boxe dans l'île. Il y a eu une belle lutte entre Rodrigues et Beau-Bassin/Rose-Hill et pour la première fois deux régions ont terminé ex aEquo en tête du classement des médailles.

Nous envisageons d'entamer des discussions avec nos amis rodriguais dans le but de mettre en place un camp d'entraînement commun en vue des Championnats d'Afrique élites (prévus à Maurice du 9 au 19 octobre). Je note avec plaisir que dans plusieurs catégories il y a plusieurs pugilistes valables. C'est sain qu'il y ait de la compétition. Nous allons continuer le travail. Nous avançons dans la bonne direction», dit avec fierté l'entraîneur national.