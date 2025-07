Madagascar: Rugby/Cosfa - Rija Randrianarison, un pilier s'en est allé

Le rugby malgache est en deuil. L'entraîneur principal du Cosfa, Rija Randrianarison, s'est éteint le 28 juillet, à l'âge de 47 ans. Militaire et technicien respecté, il a marqué l'histoire récente du championnat national par son palmarès et son engagement dans la formation.

Marié et père de sept enfants, il a incarné les valeurs de rigueur, d'humilité et de fidélité. Il a conduit le club militaire à un cycle victorieux rare: champion de Madagascar en 2018, 2021 et 2023, et vice-champion en 2022 et 2024. Sous sa houlette, le Cosfa est devenu un modèle de discipline et de performance.

Rija Randrianarison n'a pas été seulement un entraîneur à titres : il a surtout été un formateur et un meneur d'hommes. Grâce à son encadrement rigoureux, plusieurs jeunes ont percé dans l'élite nationale, portant haut les couleurs du Cosfa dans un rugby malgache en constante évolution.

Au-delà du championnat, le club a aussi brillé dans la région de l'océan Indien, s'illustrant régulièrement face à des formations de La Réunion ou de Maurice. Ces succès témoignent de l'impact régional du travail de l'adjudant-chef, qui a eu à coeur d'honorer Madagascar.

Respecté pour son sérieux et sa droiture, il laisse un grand vide. Ses anciens joueurs, collègues et dirigeants du rugby lui rendent aujourd'hui hommage. Ses obsèques auront lieu, le vendredi 1er août, après un culte à la FKPMV Fialofana Anjanahary, suivi de son inhumation à Antanetỳ Ankadikely.