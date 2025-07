Madagascar: Période de vacances - L'état des routes nationales inquiète les usagers

En cette période de grandes vacances, de nombreuses familles envisagent de quitter Antananarivo pour regagner diverses ex-provinces, principalement littorales. Mais l'état déplorable des routes nationales dissuade beaucoup de voyageurs, certains hésitant à finaliser leurs projets, d'autres, déjà en route, partageant un véritable calvaire. La RN7 reste l'un des axes les plus touchés.

« Il nous a été difficile d'arriver à Toliara avec l'état déplorable des routes », rapporte un voyageur. « Par endroits, la route est complètement défoncée. On roulait parfois à 10 ou 20 km/h seulement. Les nids-de-poule sont si profonds qu'on avait l'impression de traverser une piste abandonnée. »

Rado Razafindrabe, usager régulier de la RN7, prend la parole : « Ne vaudrait-il pas mieux réhabiliter les routes par petits tronçons bien goudronnés, plutôt que de lancer de grands travaux qui traînent ? Actuellement, la poussière est insupportable, surtout entre Antsirabe et Ambatolampy. Est-ce que les travaux seront vraiment terminés avant la saison des pluies ? »

Désastreux

Sur la RN2, Vonjy Herinantenaina, qui a voyagé la semaine dernière, témoigne: « On a vu des pneus éclatés, des suspensions cassées, et des passagers bloqués. Les chauffeurs, épuisés, font de leur mieux pour éviter les trous. » Le temps de trajet pour atteindre Mahajanga, par exemple, a été multiplié : il est passé de 10 à 17 heures tant les conditions sont mauvaises. « On était soulagés d'arriver, mais aussi révoltés. Ce n'est pas normal qu'une route nationale soit dans un tel état. Le pays mérite mieux », ajoute un autre voyageur.

Chaque jour, des véhicules en panne s'amoncellent sur les bas-côtés, accentuant les retards et les risques pour les conducteurs et passagers. Malgré l'importance économique et touristique de ces axes, leur entretien reste désastreux. Les promesses de réhabilitation se multiplient, mais sur le terrain, les usagers n'en constatent toujours pas les effets.