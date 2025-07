Sénégal: NSIA Banque tient son tandem Amadou KANE - Sokhna Maïmouna DIOP (Par Confidentiel Afrique)

Selon des informations exclusives de Confidentiel Afrique, la banque NSIA Sénégal, filiale du groupe bancaire et d'assurance panafricain, propriété de l'homme d'affaires ivoirien Jean Kacou DIAGOU vient de décrocher deux profils pointus pour la diriger: Amadou KANE, ex- ministre de l'Économie et des Finances du Sénégal (2012-2013) promu Président du Conseil d'administration et Sokhna Maïmouna DIOP, précédemment Directrice Générale adjointe chargée de l'exploitation à CBAO- AttijariWafa Bank Sénégal.

L'Ivoirien Alexandre N'DRI, qui avait remplacé l'égérie Adama DIOUF à la tête de la filiale sénégalaise NSIA Bank, propriété de l'entrepreneur Jean Kacou Diagou fait ses valises.

Amadou KANE nouveau PCA NSIA Banque Sénégal à gauche et Sokhna Maïmouna DIOP, à droite DG de la filiale

Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, c'est désormais la banquière sénégalaise Sokhna Maïmouna DIOP, jusque là DG adjointe en charge de l'exploitation de CBAO (Major marocaine Attijariwafa Bank) qui va driver l'institution financière locale de la holding NSIA. À ses côtés, Amadou KANE, ancien ministre de l'Économie et des Finances (2012- 2013) devient nouveau Président du Conseil d'administration de NSIA Bank Sénégal. Ce géant du secteur financier international fait son come- back sur la place dakaroise. L'ancien ministre sénégalais des Finances jouit d'une bonne réputation et d'une signature crédible sur la scène internationale. Il avait mis son expertise au profit du groupe NSIA au niveau de sa gouvernance, de l'éthique et des risques.

Ce tandem Amadou KANE- Sokhna Maïmouna DIOP devra ramener la confiance chez les partenaires stratégiques et apporter une bouffée d'oxygène à NSIA Banque Sénégal, qui traverse en ce moment une zone turbulence, suite au feuilleton judiciaire actionné par le Pool judiciaire financier, visant les avoirs de l'ex-dignitaire, proche du régime Macky SALL, Farba Ngom, logés à NSIA Banque Sénégal. Au lendemain de cette parenthèse « rouge » de l'institution, Adama DIOUF a migré chez OUTARDE Banque, propriété du défunt homme d'affaires Abdoulaye DIAO Itoc. La nouvelle promue Sokhna Maïmouna DIOP est une ex-pensionnaire de Deloitte France, avant de poser ses valises chez Société générale Corporate & Investment Banking à Paris et au Royaume-Uni.