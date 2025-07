Algérie: Incendie à l'hôpital de Tamanrasset - Saihi rend visite aux malades et blessés

A la suite de l'incendie qui a affecté mardi matin le service de réanimation de l'hôpital Mesbah Baghdad de Tamanrasset, le ministre de la Santé, Pr Abdelhak Saihi, accompagné d'une importante délégation ministérielle, s'est déplacé sur place pour s'enquérir des circonstances de cet incendie, et faire le point sur les dégâts enregistrés, indique mercredi un communiqué du ministère de la Santé.

Accompagné par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, et de cadres du ministère, le ministre a, après l'inspection du service de réanimation, ordonné que des mesures urgentes soient prises pour la prise en charge des malades, et des blessés, précise-t-on de même source.

Le Pr Saihi, a, "en son nom et celui de tous les cadres du ministère de la Santé, présenté ses condoléances aux familles des victimes, priant Dieu de leur accorder sa miséricorde, souhaitant aux blessés un prompt rétablissement", ajoute le communiqué qui précise que le ministre de la Santé a également "accompli la prière du mort en compagnie des familles des victimes, les assurant de sa compassion" en cette douloureuse circonstance.

Il a par ailleurs rendu visite aux malades dont le nombre est 21 et qui ont été secourus et transférés vers d'autres structures hospitalières. Lors la visite du nouvel hôpital de 240 lits, Pr Saihi, selon le communiqué du ministère, a ordonné qu'il soit mis en service dans les plus brefs délais pour qu'il prenne en charge les besoins des habitants.

Trois personnes sont mortes et quatre autres blessées dans l'incendie qui s'est déclaré au service de réanimation de l'hôpital de Tamanrasset, rappelle t-on.