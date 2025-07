Maroc: Province de Settat - Inauguration de projets visant à renforcer les infrastructures socio-économiques et hydrauliques

Plusieurs projets de développement visant à renforcer les infrastructures socioéconomiques et hydrauliques ont été inaugurés, lundi, dans la province de Settat, à l'occasion de la célébration du 26e anniversaire de la Fête du Trône.

Ainsi, le gouverneur de la province de Settat, Mohamed Ali Habouha, a présidé la cérémonie d'inauguration d'espaces d'exposition et de vente de produits d'artisanat artistique et productif, au sein du Complexe de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire de Settat.

Dans ce même complexe, un nouveau point de vente dédié aux produits du terroir fabriqués par les coopératives de la province a été ouvert, dans le but de promouvoir la commercialisation des produits locaux et de les rapprocher de la population.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour le développement du secteur de l'artisanat et le soutien aux artisans et artisanes, à travers la mise à disposition d'espaces modernes et adaptés pour exposer et commercialiser les produits artisanaux, qu'ils soient artistiques ou utilitaires. L'objectif est de valoriser le patrimoine local et d'améliorer les conditions de travail des professionnels, rapporte la MAP.

Les espaces d'exposition regroupent les produits de plus de 82 artisans et artisanes pratiquant des métiers traditionnels authentiques, dont certains sont menacés de disparition. On y trouve également les produits de 10 coopératives regroupant environ 115 membres, actifs dans la production de denrées locales telles que les plantes médicinales, le miel et ses dérivés, l'huile d'olive et les épices.

A cette occasion, Jalila Marsli, présidente de la coopérative "CoupArtim", exposant ses produits au complexe, a souligné que ce dernier offre un espace de choix pour présenter les produits artisanaux locaux en plein centre-ville, ce qui contribuera à rapprocher ces produits des habitants de Settat et de ses visiteurs, tout en renforçant leur rayonnement économique et social.

Elle a ajouté que l'inauguration de ces nouveaux espaces représente un véritable appui pour les artisans et les coopératives, et qu'elle devra insuffler une dynamique importante sur le plan socioéconomique dans la ville.

Par la suite, le gouverneur de la province et la délégation l'accompagnant ont inauguré, dans la ville de Settat, deux stations monoblocs de déminéralisation des eaux souterraines, capables de produire ensemble 6 litres par seconde d'eau potable, dont la distribution est assurée par la Société régionale multiservices (SRM) Casablanca-Settat.

Deux stations monoblocs de même capacité ont également été inaugurées dans la commune de Sidi El Aïdi.

A cette occasion, Abderrazzak El Kaidi, chef du département de l'eau à la SRM Casablanca-Settat, a expliqué que ces projets s'inscrivent dans le cadre des mesures urgentes visant à atténuer les effets du stress hydrique, conformément aux Hautes Orientations Royales visant à garantir la sécurité hydrique et à réduire les conséquences de la sécheresse sur les populations.

Et de préciser que le nombre total de stations monoblocs dans la province de Settat s'élève actuellement à huit, avec une capacité globale de 48 litres par seconde (environ 4.000 m³ par jour), couvrant ainsi environ 15% des besoins en eau potable. Ces stations contribuent de manière significative à faire face aux effets de la sécheresse et à garantir la sécurité hydrique dans la province, en fournissant des ressources alternatives non-conventionnelles.