Maroc: Robert Ley - La dynamique sportive, impulsée par SM le Roi, fait du Royaume un acteur essentiel du football mondial

Le Maroc est aujourd'hui reconnu comme un pilier incontournable du football mondial, "une ascension portée par la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un Souverain visionnaire", a affirmé l'expert Robert Ley, vice-président de la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques de football (IFFHS), basée à Zurich.

Saluant le rôle central du Royaume dans le développement du football à l'échelle continentale et mondiale, l'expert a souligné dans un entretien accordé à la MAP, à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, que "le Maroc est devenu la locomotive du continent africain et a pris le leadership en la matière avec beaucoup de savoir-faire et de talent".

M. Ley a insisté sur la grande portée de la dynamique sportive impulsée par le Souverain, qui place désormais le Royaume parmi les grandes nations du football mondial.

"Cette trajectoire remarquable se traduit concrètement par les performances retentissantes des sélections marocaines, toutes catégories confondues", a-t-il affirmé, relevant que la demi-finale historique des Lions de l'Atlas au Mondial 2022 au Qatar, les sacres continentaux en futsal et les exploits des sélections féminines et des jeunes "témoignent d'une véritable transformation en profondeur".

Le football marocain, a-t-il dit, a connu un développement extraordinaire ces dix dernières années, un succès qui repose, selon lui, sur une politique volontariste de formation et des infrastructures de pointe, tel le Complexe Mohammed VI de football.

Cette politique ambitieuse a favorisé l'éclosion d'une génération dorée de talents, aujourd'hui présents dans les plus grands clubs européens, a-t-il poursuivi, notant que ce vivier de joueurs d'élite a naturellement renforcé la compétitivité des sélections nationales, leur permettant de briller à l'international.

Cet élan footballistique ne se limite pas au football masculin, mais englobe aussi le football féminin et le futsal, a fait remarquer l'expert international, ajoutant que des moyens conséquents ont été mobilisés en vue de construire un modèle de développement du secteur tourné vers l'excellence.

Au cœur de cette transformation, a-t-il poursuivi, figure l'Académie Mohammed VI de football, une structure "essentielle" dans le dispositif de formation marocain en ce sens qu'elle représente le point de départ d'une stratégie globale.

A travers l'Académie Mohammed VI, Sa Majesté le Roi a donné le coup d'envoi d'une vraie stratégie de formation qui a fait éclore des talents exceptionnels, a-t-il fait observer, soulignant que cette institution est "reconnue non seulement en Afrique, mais dans le monde entier comme un modèle qui incarne la réussite d'un système désormais exportable".

Fort de cette dynamique, s'est-il réjoui, le Royaume s'apprête à franchir une nouvelle étape en accueillant des événements majeurs, notamment la CAN masculine, les championnats du monde des jeunes et surtout la Coupe du monde 2030, organisée conjointement avec l'Espagne et le Portugal.

"Aujourd'hui, le Maroc a acquis un savoir-faire, une expertise et une dynamique sportive incontestables", comme en témoigne la confiance des instances internationales, à leur tête la FIFA, en les capacités du Royaume à réussir l'organisation d'événements sportifs d'envergure, a-t-il ajouté.