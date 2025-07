Guinée: Ibrahima Sory Barry tué par balles à Kaporo rails

Un jeune homme du nom de Ibrahima Sory Barry, vitrier de profession, âgé de 16 ans a été tué par balle hier mardi 29 juillet 2025 à Kaporo rails dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry. Ce mercredi 30 juillet 2025, nous nous sommes rendus dans la famille mortuaire. Interrogé, Amadou 2 Barry, oncle paternel de la victime, a expliqué les circonstances dans lesquelles ce jeune a trouvé la mort.

<< Au fait, il se trouve que y a une mosquée qui est rénovée dans leur quartier. Ceux qui ont pris l'initiative, parce que c'était une initiative privée d'accompagner le renouvellement de cette mosquée, auraient demandé à ce qu'on élargisse le parking de la mosquée. Et les parages de la mosquée étaient occupés par des citoyens. Ils ont fait la demande auprès du quartier qui les a conduit au niveau de la commune. La commune leur aurait dit que c'est actuellement impossible, c'est en pleine saison de pluie. Donc, en cette période, il faut trouver un endroit pour recaser les gens avant de procéder au déguerpissement. Ils sont restés, ils ont même emmené les frais de la machine pour venir déguerpir.

La commune est restée avec les frais pendant un bon moment, et les gens sont venus encore leur mettre la pression. Ils ont dit attention, il y a des préalables, des campagnes de sensibilisation et d'information qui doivent être opérés pour faire comprendre l'importance de l'action aux citoyens occupants. Et en attendant que cela soit fait, il faut également trouver un endroit pour les recaser. Pratiquement, la commune a même ramené les frais de carburant qui leur avaient été déposés auprès de ces privés. Et il semblerait qu'ils sont allés vers le gouvernorat qui leur a signifié qu'ils ne pourront juste venir pour avertir. Mais, cela aussi peut-être ne les a pas plus. Ils ont fait l'opération, et cette action le chef de quartier n'était pas informé. Tout d'un coup, les forces de sécurité ont fait une descente sur les lieux. C'est en ce temps que les gens se sont opposés. Et ce garçon là habite dans le parage, parce que c'est dans le quartier. Maintenant, le petit quittait le travail pour revenir à la maison, et il a contourné même l'endroit où il y avait les tensions. C'est quelque part à près de 300 mètres de cet endroit que la balle lui a atteint >>, a-t-il expliqué.

Il conclut en précisant que le quartier pratiquement n'a jamais reçu une information quelconque qu'une telle opération devrait être effectuée dans leur juridiction. Et la famille compte porter plainte contre X.

Le corps se trouve actuellement à l'hôpital Sino-guinéen de Kipé.