Lors d'une interview au cours de l'émission Coffee Time Show de Peter Gomez, le juriste de renommée internationale et leader du mouvement App-Sobeya, Mr Essa Mbye Faal, a vivement critiqué le gouvernement du Président Barrow, dénonçant la manifestation prévue par le gouvernement en guise de réplique au mouvement the Gambians Against Looted Assets [Union des Gambiens Contre le Pillage des Ressources Publiques (GALA)] « comme étant une trahison de nos valeurs nationales » et un « signe déplorable de la tolérance de la corruption par le gouvernement. »

Mr Faal a critiqué la décision du parti au pouvoir, le Parti Populaire National (NPP), d'organiser une manifestation en réplique à la marche de protestation pacifique du mouvement GALA qui a eu lieu récemment et qui a attiré des centaines de jeunes Gambiens qui réclamaient la transparence et la responsabilité dans les sphères du gouvernement.

« Ce gouvernement a perdu ses repères, » a déclaré Mr Faal. « Les Gambiens protestent contre la gangrène dans leur société. Ils l'ont fait de manière pacifique. Et plutôt que d'écouter attentivement, ce gouvernement décide de l'organisation d'une manifestation contre ceux qui dénonçaient la corruption. Quelle conclusion pouvons-nous tirer de cette décision ? Qu'ils tolèrent la corruption ? »

Selon le ministre des travaux publics, la manifestation organisée par le Parti Populaire National (NPP) vise à montrer au monde que la Gambie prospère sous le régime démocratique du président Barrow, une version que Mr Faal a décriée comme étant « une insulte à l'intelligence des Gambiens » et un « abus flagrant » des ressources de l'état.

Mr Faal a apporté son soutien total au mouvement GALA, insistant que leur croisade répond à de nobles idéaux, et non pas à des intérêts partisans.

« Le mouvement GALA se bat pour vous. Le mouvement GALA se bat pour moi. C'est la raison pour laquelle je suis GALA, » a-t-il déclaré passionnément. « Il s'agit de jeunes Gambiens qui se lèvent et disent, nous en avons assez de la corruption. Ils protestent conformément aux exigences de la loi, et ils méritent notre soutien à tous. Le gouvernement ne devrait nullement organiser et sponsoriser une manifestation de contestation à une entreprise aussi louable. »

Le leader du mouvement App-Sobeya a également exprimé de sérieuses préoccupations concernant les manoeuvres du gouvernement, prétendant que des jeunes seront probablement payés et convoyés sur le lieu de la manifestation, et ce, en vue de créer l'illusion d'un soutien populaire; une pratique qui, selon Mr Faal, est manipulatrice, abusive et trompeuse.

« Vous protesterez contre vos propres intérêts, » Mr Faal a averti les jeunes gens qui seront probablement leurrés par la manifestation du gouvernement. « Vous serez utilisés pour défendre le système qui vous dérobe de votre avenir. »

Mr Faal a également rejeté la thèse selon laquelle le mouvement GALA est manipulé par des acteurs de la scène politique.

« Certains de ces jeunes Gambiens sont les plus brillants et les plus indépendants de leur génération. Il est vraiment arrogant d'oser affirmer que ces jeunes sont exploités. Ces jeunes gens sont plus intelligents, plus instruits et plus engagés que la plupart des personnalités au gouvernement de nos jours. »

Mr Faal incite le gouvernement à se pencher sérieusement sur les tracas et vicissitudes de la vie courante énoncées par le mouvement GALA plutôt que d'organiser des manifestations de contestation.

« Un gouvernement digne de ce nom devrait plutôt jeter un regard critique sur cette pétition et se demander ; Comment allons-nous résoudre tous ces problèmes ? Quelles sont les lignes directrices pour lutter contre la corruption ? Où est-il, ce gouvernement juste, transparent et intègre que nous avions été promis ? »

« Vous organisez une manifestation de contestation en réponse à la marche de protestation du mouvement GALA, non seulement l'argent du contribuable est dilapidé, mais vous gaspillez également un temps précieux et favorisez l'érosion de la confiance publique, » at-il conclu.

