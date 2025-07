Maroc: Sahara marocain et diplomatie Royale - Clairvoyance et sagacité

La dynamique économique et sociale initiée et suivie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, multipliant les partenariats et les échanges avec des pays des quatre coins de la planète, se déploie encore et toujours et avance de pair avec les avancées diplomatiques et géopolitiques mais aussi économiques et sociales érigeant les provinces du Sud en pôles stratégiques de stabilité, de sécurité, de développement et d'épanouissement humain.

Dans son discours prononcé à l'occasion du 49ᵉ anniversaire de la glorieuse Marche Verte, SM le Roi a souligné la reconnaissance de plus en plus élargie de la marocanité du Sahara et appelé le peuple à davantage d'unité et de mobilisation pour préserver ces acquis majeurs.

En mettant en avant le soutien grandissant de la communauté internationale à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à la solution pragmatique traduite par l'initiative d'autonomie, Sa Majesté le Roi a mis l'accent sur la nécessité d'une approche réaliste en phase avec les mutations et transformations mondiales.

C'est précisément dans ce sens que Sa Majesté le Roi n'a de cesse de réorienter la politique marocaine à l'égard du Sahara marocain en la situant dans un contexte plus large et davantage inclusif de développement durable, de partenariat international et de parfaite résilience géopolitique.

L'appui international au Royaume du Maroc et particulièrement au Plan d'autonomie illustre un tournant géopolitique manifeste dans le solutionnement du différend artificiel autour du Sahara marocain.

A cet égard, rappelons que les Etats-Unis d'Amérique ont reconnu, le 10 décembre 2020, officiellement la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ce fut alors un acte décisif marquant un tournant historique. Cet engagement solennel a permis au Maroc, en sus de la reconnaissance diplomatique clairement actée, d'établir des accords et partenariats économiques importants avec une multitude de grandes puissances, dont notamment l'ouverture du consulat américain à Dakhla en 2021 qui se présente comme une porte d'entrée pour d'importants investissements dans des secteurs vitaux et stratégiques tels que l'agriculture, la logistique, les infrastructures socioéconomiques et les énergies renouvelables.

Quant à l'Union européenne, l'adhésion grandissante au Plan d'autonomie marocain s'est manifestée en 2024 par le soutien officiel de 22 des 27 Etats membres de l'Union européenne à cette initiative. A cet égard, il est à souligner que la France, particulièrement, joue d'ores et déjà un rôle prépondérant dans le soutien à la politique diplomatique marocaine en réaffirmant son engagement en faveur de la souveraineté marocaine.

D'ailleurs, en 2023, le Maroc et la France ont convenu d'un partenariat pour la réalisation de projets d'infrastructures notamment le développement du port de Dakhla, un projet ambitieux et de grande envergure qui vient consolider la place géostratégique du Royaume du Maroc tout en renforçant et en multipliant les opportunités prometteuses pour le rayonnement économique du Sahara marocain mais aussi de l'Union européenne.

Par ailleurs, le soutien de l'Espagne à la cause marocaine, exprimé par le Premier ministre Pedro Sanchez en 2022, est venu favoriser une relance volumineuse et substantielle des relations entre les deux pays voisins consacrée par une hausse de 20% des échanges commerciaux qui ont atteint 18,1 milliards d'euros en 2024.

En somme, cette dynamique géopolitique et économique illustre pleinement l'intégration économique en constante progression du Maroc et la reconnaissance croissante de la souveraineté du Maroc sur l'intégralité de ses provinces du Sud.

Ainsi, c'est par le biais d'une approche visionnaire que le Maroc a réussi à redéfinir les lignes de sa politique étrangère en plaçant, avec détermination et sagesse, la question du Sahara marocain au centre de ses orientations diplomatiques, de ses alliances et de ses partenariats. Il s'agit ainsi d'une réelle diplomatie de conviction, menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI depuis son accession au Trône de ses Glorieux, Ancêtres, ayant favorisé des avancées fabuleuses consacrant la position du Royaume du Maroc sur la scène internationale et démontrant pleinement la justesse de sa Cause nationale...