Afrique: Winnie Byanyima appelle à refonder le multilatéralisme sur des bases africaines

La Conférence sur la philanthropie en Afrique organisée par Trust Africa et l'Université américaine du Caire, qui se tient au Caire en Égypte jusqu'au 31 juillet, est marquée aujourd'hui par le plaidoyer de Mme Winnie Byanyima , directrice exécutive de l'ONUSIDA et ex-directrice d'Oxfam International. Un message puissant pour une refondation du multilatéralisme, portée par l'Afrique.



Face à l'effondrement des mécanismes de coopération mondiale, elle dénonce l'inaction des grandes puissances face aux crimes humanitaires comme à Gaza et à la crise climatique . Elle alerte également sur la remise en cause des droits humains et de l'égalité des genres, marginalisant les populations les plus vulnérables , notamment les personnes vivant avec le VIH.

Suivez-nous sur notre chaîne WhatsApp pour plus d'informations.

Mme. Byanyima affirme que « le multilatéralisme n'est pas mort, il est brisé ». Et selon elle, l'Afrique, longtemps exclus des décisions globales , est la mieux placée pour emmener la reconstruction. Elle évoque l'esprit d'Ubuntu et les initiatives africaines comme le CDC Afrique ou la ZLECAf comme modèles de solidarité à renforcer.

Tout en saluant la montée en puissance du sud global, elle met en garde contre la reproduction de modèles économiques extractifs.

Elle appelle à bâtir un nouveau système fondé sur une économie humaine, inclusive et durable, porté par des institutions philanthropiques africaines et une gouvernance mondiale plus équitable.

Sa conclusion est sans détours : « L'ancien monde s'effondre . À nous, Africains, de bâtir le prochain, avec notre voix, nos valeurs, et notre jeunesse. »