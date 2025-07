Afrique: Football/CHAN 2024 - Les Barea face à des adversaires coriaces

Les Barea affronteront les Mauritaniens dimanche, dans le cadre de la première journée de la phase de poules du Championnat d'Afrique des Nations, en Tanzanie.

J-5. Renouer avec le podium ne sera pas facile pour les Barea. La délégation malgache a débarqué hier matin à l'hôtel Delta Marriott de Dar-es-Salaam, capitale tanzanienne, pour disputer la phase finale de la 8e édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). L'édition 2024 est organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, du 2 au 30 août. Le groupe a effectué, hier soir, sa première séance d'entraînement.

«La première séance est consacrée au décrassage après le long voyage. Nous entamerons ensuite la consolidation de notre tactique de jeu et procéderons, bien évidemment, au choix des onze titulaires», confie le coach Romuald Rakotondrabe.

Madagascar évolue dans le groupe B avec le pays hôte, la Tanzanie, ainsi que la Mauritanie, la République centrafricaine et le Burkina Faso. Ce groupe semble relativement abordable comparé à d'autres. La poule A, considérée comme la plus relevée, est composée du Kenya, du Maroc, de l'Angola, de la RD Congo et de la Zambie. Le groupe D, quant à lui, réunit le Sénégal (tenant du titre), le Congo, le Soudan et le Nigéria.

Mais «abordable» reste relatif. Trois des nations du groupe B sont, sur le papier, supérieures à Madagascar et habituées des phases finales de la CAN. Le Burkina Faso compte douze participations, tandis que la Mauritanie et la Tanzanie en affichent chacune trois.

Deux tickets en jeu

Aucune d'elles n'a encore atteint la phase finale du CHAN, mais elles affichent de meilleurs classements, tant sur le plan continental que mondial. Le Burkina Faso, classé 12e en Afrique et 63e au niveau mondial, fait figure de favori. Lors de leur dernière confrontation en 2020, les Burkinabè avaient battu les Barea 2 à 1.

Les Étoiles du Kilimandjaro, surnom de la sélection tanzanienne, restent également l'une des bêtes noires des Barea. La Tanzanie s'est imposée 1-0 contre Madagascar lors de la Cosafa Cup, en Afrique du Sud, début juin. Pendant les éliminatoires de la CAN, les Tanzaniens avaient battu les Barea 3-2 à l'aller en août 2021, puis obtenu un nul 1-1 au retour en novembre de la même année.

Classée 111e mondiale et 28e en Afrique, la Mauritanie a elle aussi dominé Madagascar lors des deux dernières confrontations : victoire 2-1 en 2023, et 3-1 durant la CAN 2019. Madagascar, pour sa part, occupe la 115e place mondiale et la 29e place africaine. La République centrafricaine est classée 134e mondiale et 39e sur le continent.

Sur les sept dernières rencontres entre Madagascar et la Centrafrique, les Barea comptent deux victoires, deux nuls et trois défaites. Récemment, ils avaient battu la sélection centrafricaine 4 à 1, lors des éliminatoires de la Coupe du monde en mars. Mais en 2023, lors des qualifications pour la CAN, les Centrafricains avaient signé une double victoire : 3-0 à l'aller et 1-0 au retour.

Bref, rien n'est joué d'avance. La course aux deux places qualificatives pour les quarts de finale s'annonce très disputée dans le groupe de Madagascar.