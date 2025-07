Sénégal: BRVM - Le Price Earning Ratio du marché atteint 28,87x durant la semaine du 21 au 25 juillet 2025.

C'est un net progrès qu'a réalisé le Price Earning Ratio (PER) du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) en atteignant 28,87x au terme de la semaine du 21 au 25 juillet 2025 contre 17,57x la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

En clair, cela veut dire que les investisseurs sont prêts à payer 28,87 fois le bénéfice annuel pour acheter une action des entreprises cotées à la BRVM. Le PER est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action. Selon les spécialistes, il permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action d'une société cotée en Bourse. Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s'accordent à dire que l'entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s'agit d'un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l'objet d'une bulle spéculative.

Quant au rendement moyen du marché, il a progressé de 7,27% contre 7,16% la semaine précédente.

De son côté, la capitalisation boursière globale (marché actions et obligations réunis) a enregistré une hausse de 0,79% en s'établissant à 22 665,88 milliards FCFA contre 22 489,04 milliards FCFA la semaine précédente.

La plus forte hausse de cours est réalisée par UNILEVER Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse, l'action de la filiale ivoirienne du groupe britannique Unilever, active dans la production et la commercialisation de biens de grande consommation, a enregistré une hausse de 43,50% sur la semaine écoulée après avoir vu son cours s'apprécier de 34,69% au cours de la semaine précédente.

« Cette performance portée par des volumes de transactions de 79 titres contre 28 titres échangés la semaine précédente, est le fruit d'une spéculation à la hausse exercée sur la valeur depuis près de deux semaines, entretenue par l'annonce faite par la société portant sur la cession de la totalité de ses actifs à un consortium d'investisseurs privés dirigé par la Société de Distribution de Toutes Marchandises Côte d'Ivoire (SDTM CI) dans le cadre d'une opération sur titres, en date du 08 avril 2025 », analyse CGF Bourse.

La SGI signale dans sa revue que cette entreprise a dégagé un bénéfice net de 640 millions de FCFA en 2023, contrastant fortement avec la perte de 6,38 milliards de FCFA enregistrée en 2022, selon les derniers rapports disponibles et ne dispose que d'un flottant de 19 792 titres, ce qui explique la faiblesse des volumes échangés sur le titre.

En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire de cours est celle de BERNABE Côte d'Ivoire (-5,20%). Selon CGF Bourse, l'action du distributeur ivoirien de produits de quincailleries a enregistré la pire baisse de la semaine en affichant un cours de 1 275 FCFA le vendredi 25 juillet 2025 contre un niveau de 1 345 FCFA la semaine précédente.

« Les volumes échangés ont, en revanche, progressé de 90% à 8 927 titres échangées, contre 4 701 titres échangés la semaine précédente, avec une attention particulière portée sur les résultats semestriels 2025, susceptibles de donner une orientation plus nette à l'évolution du cours de l'action », souligne la SGI. Bernabé Côte d'Ivoire a enregistré un bénéfice net de 16,15 millions de FCFA au premier trimestre 2025 contre une perte nette de 76,2 millions de FCFA au premier trimestre 2024.

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 21 au 25 juillet 2025 par une capitalisation boursière de 10 659,54 milliards de FCFA contre 10 654,36 milliards de FCFA au 18 juillet 2025, ce qui représente une progression hebdomadaire de 0,05%. Selon CGF Bourse, cette progression se justifie essentiellement par la première cotation de l'obligation « TPNE.O10 - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 » pour une capitalisation boursière totale de 4,28 milliards de FCFA.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 5,86 milliards de FCFA contre 683,21 millions FCFA la semaine précédente, soit une progression de 5,17 milliards de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les transactions ont principalement concerné 410 000 titres de l'obligation « TPCI.O60 - TPCI 5,80% 2021-2028 » pour une valeur globale de 4,10 milliards de FCFA.