Sénégal: Marché mondial des matières premières - Les prix en baisse, sauf ceux du maïs et du coton

Au mois d'avril 2025, le marché mondial des matières premières se caractérise par un repli des cours du pétrole brut, du sucre, du riz et du blé en variation mensuelle. Par contre celui du maïs augmente sur la même période. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) note une baisse de 6,7% du prix du pétrole brut au mois d'avril 2025. Il est passé de 72,7 dollars américains le baril au mois de mars à 67,8 dollars américains le baril au mois suivant. Par rapport au mois d'avril de l'année 2024 où le prix du baril était de 89,8 US $, il s'est opéré aussi une baisse de 24,5%.

Le prix du riz s'est situé à 179,1 francs Cfa le kilogramme au mois de mars 2025 contre 170,9 francs Cfa en avril. Cela traduit ainsi une baisse de 4,6% du coût du riz en variation mensuelle. Comparé à celui enregistré à la même période de l'année 2024 (240,1 Fcfa/kg), il est relevé une baisse de 28,8% du coût du riz.

Le prix du coton était de 77,7 US cents/lb au mois de mars contre 78,3 US cents/lb au mois sous revue. Cela traduit une hausse de 0,8% en variation mensuelle. Comparé au prix appliqué en avril 2024 qui était de 90,3 US cents/lb, l'Ansd fait ressortir un repli de 13,3%.

Elle renseigne dans la foulée que le coût du maïs a connu une hausse de 4,1% en variation mensuelle. Il est passé de 454,6 US cents / Boisseau au mois de mars 2025 à 473,3 US cents / Boisseau au mois d'avril. Par rapport au mois d'avril 2024 où le coût du maïs était de 434,6 US cents / Boisseau, l'agence note aussi une hausse de 8,9%.

Concernant le blé, une baisse mensuelle de 3,2% est notée sur le prix qui est passé de 568,7 US cents / Bois de 60lb au mois de mars 2025 à 550,6 US cents / bois de 60lb en avril. Par rapport au mois d'avril 2024 où prix du blé était de 594,9 US cents / bois de 60lb, l'Ansd relève une baisse de 7,4%.

Le prix du sucre connait aussi une baisse 4,7% au mois d'avril. Il est passé de 19,1 New York - cents/lb n°11 au mois de mars à 18,2 New York - cents/lb n°11 au mois suivant. Comparé au prix appliqué au mois d'avril 2024 qui était de 20,6 New York - cents/lb n°11, l'agence sénégalaise en charge de la statistique relève aussi un repli de 11,7%.