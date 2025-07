Madagascar: Analalava - Cinq individus rasent trois hectares de forêt

Un crime contre l'environnement a été porté au grand jour dans les aires protégées de Sahamalaza, à Analalava, dans la région Sofia. La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Maromandia a procédé, la semaine dernière, à l'arrestation de cinq individus impliqués dans la destruction illégale d'une importante zone forestière. Les enquêtes qui ont suivi ont révélé que l'un des suspects est un multirécidiviste, activement recherché par les forces de l'ordre.

Selon les premières constatations, une superficie boisée de trois hectares a été entièrement ravagée. Près de deux mille sept cents arbres centenaires, accompagnés de nombreux arbustes, ont été abattus et rasés par la bande, dans une série d'opérations destructrices comprenant des coupes sauvages, des défrichements intensifs et des incendies criminels.

Transformation

Lorsque des informations faisant état de ces actes de dégradation de l'environnement ont été signalées, la gendarmerie de Maromandia a ouvert une enquête, rapidement suivie d'opérations de recherche. Celles-ci ont permis de localiser les cinq suspects et de recueillir des preuves matérielles de leurs activités illégales. Les forces de l'ordre ont notamment saisi des outils de coupe, tels que des haches et des coutelas, utilisés pour abattre et raser les arbres.

Les investigations ont révélé que les arbres adultes abattus étaient immédiatement transformés sur place en madriers et en traverses, destinés à être utilisés comme matériaux de construction. Le bois, issu de cette exploitation illégale, était ensuite discrètement extrait de l'aire protégée pour être vendu illicitement dans les grandes agglomérations.

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière la pression constante que subissent les écosystèmes protégés de Madagascar, en proie à des actes de pillage souvent organisés et motivés par des intérêts économiques immédiats. De sérieuses charges ayant été établies, les suspects devront répondre de leurs actes, et de lourdes peines sont encourues. Les autorités locales appellent à un renforcement de la vigilance et de la protection des aires protégées de la région.