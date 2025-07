Afrique Australe: Sommet de la SADC - Les ministères en ordre de marche

À quelques semaines du sommet des chefs d'État de la SADC à Antananarivo, les ministères se mobilisent activement. La coordination des actions s'étend à tous les secteurs.

Tous les ministères sont à pied d'oeuvre pour garantir un accueil digne et offrir une ville propre à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), prévu les 16 et 17 août à Antananarivo.

Hier, des agents du ministère de la Justice ont été aperçus en train de nettoyer les rues d'Antaninarenina, d'Ambatonakanga, d'Ambohijatovo Ambony et de Faravohitra. Ils prévoient de poursuivre cette opération sur l'axe Andohatapenaka, vendredi. Le ministère de l'Éducation nationale, quant à lui, envisage une opération de nettoyage entre Andrefan'Ambohijanahary et Soanierana.

Mais l'engagement des ministères ne se limite pas à l'assainissement. Les aspects logistiques et protocolaires sont également pris en charge. Les services de protocole de tous les ministères et institutions sont mobilisés pour accueillir les délégations, les accompagner et assurer le bon déroulement des différentes activités.

Au Centre de commandement opérationnel (CCO), situé au stade Barea, des représentants de chaque ministère collaborent pour coordonner la logistique et la communication. Les directions de la communication de tous les ministères participent activement à l'organisation et à la diffusion des informations liées à l'événement.

En alerte maximale

Sur le plan sécuritaire, les autorités compétentes sont en alerte maximale. Du côté des transports, malgré les difficultés internes que connaît actuellement le ministère concerné, une mobilisation est également en cours pour assurer les déplacements durant le sommet.

Cette mobilisation générale des services publics rappelle les préparatifs du dernier sommet de la Commission de l'océan Indien (COI), durant lequel de nombreux agents de l'État avaient été réquisitionnés pour des opérations de nettoyage. Plusieurs travaux avaient alors été entrepris, notamment la réparation des routes et le dégagement des trottoirs envahis par les marchands ambulants, en particulier dans le centre-ville, sous la coordination de la Commune urbaine d'Antananarivo.

Malheureusement, les efforts consentis à cette occasion n'ont pas eu de répercussions durables. Depuis la fin du sommet de la COI, l'anarchie a repris le dessus dans les rues. Les marchands ambulants occupent de nouveau les trottoirs et la chaussée, tandis que les routes, notamment à Ankorondrano, se dégradent à vue d'oeil, avec de nombreux nids-de-poule.