Madagascar: Football/SOS Sokake Cup - Jouer pour la protection des tortues

Un évènement alliant sport, écologie et culture. Le club et école de football «67 City FC», présidé par l'ancien capitaine des Barea à la CAN 2019, Faneva Andriatsima, organise un éco-tournoi international solidaire de football à 11, dédié aux moins de 15 ans, baptisé «SOS Sokake Cup». L'événement s'inscrit dans le cadre des 20 ans de la Station d'observation et de sauvegarde des tortues endémiques de Madagascar, et de la lutte contre le changement climatique. Le tournoi se déroulera les 4 et 5 août au stade Barea annexe, à Mahamasina. Dix équipes seront en lice.

Quatre équipes sont engagées dans la catégorie masculine, dont une venue de Nouvelle-Calédonie, «Hienghène Sport», et trois équipes locales : «Héro Foot», «AS KFA» et «H+».

Six formations participeront au tournoi féminin: trois issues de l'«Yfomac», et trois autres représentant «Spentana», «Kik's FC» et «OSC Tana».

Installé sur le site du tournoi, l'éco-village sera un espace vivant et participatif, animé par des institutions, associations et organisations non gouvernementales oeuvrant pour la préservation de la biodiversité, le développement durable et la justice sociale. Les activités proposées comprendront des jeux ludo-éducatifs, des animations et des expositions créatives sur les tortues endémiques, la nature, le climat et la biodiversité.