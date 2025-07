Madagascar: Andry Rajoelina - L'industrialisation et la transformation agricole, comme priorités nationales

Madagascar est plus que jamais engagé pour pour une SADC résiliente, intégrée et compétitive.

Le Président de la République Andry Rajoelina l'a démontré hier en honorant de sa présence, la cérémonie d'ouverture de la 8ème édition de la Semaine de l'Industrialisation de la SADC qui s'est déroulée au Novotel Ivandry.

Place prépondérante. Une occasion, pour le Chef de l'Etat, de rappeler la place prépondérante de l'industrie dans le développement économique du pays et au niveau régional. « Au cours de ces dernières années, nous avons inscrit l'industrialisation et la transformation agricole dans nos priorités nationales ». Une manière d'expliquer qu'il n'y a pas de croissance économique sans création d'emplois ; laquelle ne peut être effective sans industrialisation, qui, pour sa part dépend, de la production d'une énergie fiable et abordable.

C'est dans ce contexte que la Grande Ile a franchi une étape importante, à travers le programme « One District, One Factory », qui a permis l'implantation de 57 unités semi-industrielles pour créer de la valeur ajoutée locale, de l'emploi et l'accès à l'innovation.

Andry Rajoelina a également fait état de la transformation agricole comme un cheval de bataille. « A titre d'exemple, en mécanisant nos agricultures et en accompagnant nos paysans, nous pouvons tripler notre production rizicole en passant de 2,5 à 9 tonnes à l'hectare à l'horizon des prochaines années », a-t-il précisé.

Feuille de route collective

Des initiatives qui cadrent, en tout cas, avec le thème de la 8ème édition de la Semaine de l'Industrialisation de la SADC, à savoir : « Promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente ». Pour le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ralambofiringa, ce thème n'est pas un simple slogan, mais une feuille de route collective, qui répond à l'impératif de libérer le potentiel économique de la SADC.

« Aujourd'hui encore, moins de 20 % des échanges commerciaux se font à l'intérieur de notre région. Plus de 80 % de nos exportations sont des matières premières non transformées. Trop peu de nos jeunes diplômés trouvent un emploi industriel. Cela doit changer, et cela commence maintenant », a-t-il indiqué.

Un programme chargé, en tout cas, pour cette semaine de l'industrialisation de la SADC avec notamment des Forums d'affaires sur la transformation agroalimentaire, le tourisme industriel, la digitalisation, des ateliers techniques sur le capital humain, la transition énergétique, les chaînes de valeur, ainsi que les expositions ouvertes au public, pour faire découvrir les potentiels industriels des États membres.

Un événement qui mérite une visite pour le public désireux de découvrir cette richesse de l'industrie régionale, mais également et surtout pour les professionnels en quête de partenariat régional gagnant.