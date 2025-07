Madagascar: Morondava - Un observatoire du littoral en vue

La ville de Morondava fait partie des villes malgaches les plus vulnérables aux aléas du changement climatique.

Vers la création et la pérennisation d'un observatoire du littoral. C'est ce qui est ressorti de l'atelier régional sur l'observation et la gestion du littoral, organisé à Morondava du 22 au 25 juillet dernier. La recommandation émane des consultations d'une trentaine d'experts techniques et scientifiques nationaux et internationaux ainsi que d'autres parties prenantes des Comores, de la France/Réunion, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles.

Cet observatoire local serait placé sous la tutelle du gouvernorat de la région Menabe et géré par le Comité régional de Gestion intégrée des zones côtières (CR-GIZC). La plateforme répond aux réalités et problématiques majeures dans lesquelles se trouve la ville de Morondava.

En effet, cette ville figure parmi les territoires côtiers les plus vulnérables aux catastrophes naturelles et aux aléas climatiques tels que les grandes marées, les fortes houles, les pluies abondantes, la sécheresse, les cyclones, etc. La situation « compromet gravement le développement durable de cette station balnéaire, disposant d'une vaste étendue de plage de sable blanc de près de 4 km, à forte valeur touristique. »

Réponses

Il conviendrait de noter que cet atelier organisé à Morondava est signé Commission de l'océan indien, via le projet « Résilience des populations et des écosystèmes du sud-ouest de l'océan Indien » (RECOS). L'événement a permis aux États membres de la COI de « partager leurs pratiques d'observation du littoral, de discuter de solutions douces et mixtes contre l'érosion côtière adaptées aux réalités locales, de renforcer les connaissances sur la gouvernance et la planification intégrée des zones côtières. »

Le projet de mise en place et de pérennisation de l'observatoire du littoral répond aux affirmations de Christophe Legrand, Coordinateur régional du projet RECOS selon lesquels « les travaux de ce groupe doivent bénéficier aux acteurs locaux en renforçant leurs capacités, mais aussi en les dotant d'outils de gestion et d'observation du littoral, tels qu'un état des lieux des pratiques d'observation, un répertoire de solutions antiérosives, et une feuille de route pour Morondava, en cohérence avec les cadres de planification régionales et nationales » a affirmé M. Christophe Legrand, Coordinateur régional du projet RECOS.