ALGER — La ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali, a appelé à la nécessité de valoriser les algues marines proliférant sur plusieurs plages, à travers leur exploitation dans des domaines scientifiques et ce, dans le cadre de l'économie circulaire.

La ministre s'exprimait lors d'une visite d'inspection qu'elle a effectuée aux plages de "Bologhine" et de "Sidi Fredj", où elle s'est enquise du déroulement de la campagne de nettoiement des plages des algues marines, en compagnie du wali d'Alger Mohamed Abdennour Rabehi, du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), El-Habib Benboulaid et d'acteurs dans le secteur environnemental.

A cette occasion, Mme Djilali a mis en exergue l'importance d'exploiter ces algues dans la recherche scientifique et l'innovation, notamment dans les domaines de l'Agriculture, de la biotechnologie, des industries pharmaceutiques et de la production des engrais organiques, estimant que "le traitement efficace de ce phénomène requiert de passer de la lutte à la valorisation environnementale".

Elle a, par ailleurs, expliqué que la propagation de ces algues était un phénomène naturel lié à des facteurs climatiques et environnementaux, dont la hausse des températures des eaux de la Méditerranée, précisant, dans ce sens, que les analyses régulières menées par les services compétents avait démontré que ces algues "ne représentent aucune menace pour l'écologie marine et la santé des citoyens".

Dans la même optique, Mme Djilali a fait observer que la campagne nationale, lancée la semaine écoulée au niveau de quatorze (14) wilayas côtières, était organisée en coordination avec plusieurs départements ministériels, des autorités locales et des acteurs engagés dans la protection de l'environnement, ajoutant que cette campagne s'inscrivait dans le cadre des efforts visant à protéger le littoral et à améliorer le cadre de vie des citoyens et des estivants.

Au niveau de la plage de Bologhine, la ministre a inspecté les opérations de ramassage des algues à l'aide de grues spéciales, qui seront mises dans des sacs spéciaux en prévision de leur transport et traitement, dans le cadre d'une expérience pilote s'inscrivant dans le cadre de l'économie circulaire, visant à transformer cette biomasse en ressources à valeur ajoutée, à même de soutenir l'investissement environnemental et l'innovation locale en matière de traitement des déchets marins.

A Sidi Fredj, la ministre a reçu des explications de la part des différentes instances engagées, telles que l'Agence nationale des Déchets (AND), le Commissariat national du littoral (CNL) et le Conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE), sur l'importance de préserver la propreté des eaux marines et l'impact d'une gestion environnementale saine sur la réduction de la prolifération des algues.

A cette occasion, la possibilité d'utiliser les algues dans les industries biologiques et pharmaceutiques et dans la production d'engrais a également été évoquée, étant une démarche possible dans le cadre de la nouvelle loi relative à la gestion des déchets.

Enfin, la ministre a salué les efforts déployés par les instances compétentes et la société civile pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la propreté de la mer et à leur contribution à l'élimination des algues et au nettoyage des plages, insistant sur leur rôle efficace dans la protection de l'environnement.

A noter que la campagne nationale de nettoiement des plages des algues marines se poursuivra jusqu'au 16 août prochain dans les wilayas d'Alger, Chlef, Tlemcen, Jijel, Annaba, Mostaganem, Oran, Boumerdes, El Tarf, Tipasa, Ain Témouchent, Skikda, Tizi Ouzou et Béjaïa.

Media