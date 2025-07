Algérie: Emploi - Intégration d'environ 300 femmes dans le domaine de l'industrie

TLEMCEN — Le ministre de l'Industrie, Sifi Ghrieb, a affirmé mardi dans la wilaya de Tlemcen, que le programme d'autonomisation économique des femmes au foyer permettra l'intégration d'environ 300 femmes dans le domaine de l'industrie.

Lors de la cérémonie de concrétisation de la convention de coopération entre les ministères de l'Industrie et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, en présence de la ministre Soraya Mouloudji, M. Ghrieb a souligné que cet événement constitue une nouvelle étape dans la coopération fructueuse entre les deux départements ministériels.

Il marque le lancement effectif de la première phase de mise en oeuvre de cette convention de partenariat à travers six wilayas-pilotes, dans les filières de l'agroalimentaire, du textile et du cuir, permettant l'intégration de près de 300 femmes au foyer dans le tissu productif national, a-t-il indiqué.

"Ce projet va au-delà d'une simple insertion professionnelle. Il s'agit de la concrétisation d'une vision de développement global adoptée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à autonomiser les femmes, renforcer leurs capacités productives et à les intégrer de manière durable et organisée dans le circuit économique national", a déclaré le ministre.

M. Ghrieb a précisé que ces deux filières ont été choisies en raison de "leur capacité à absorber la main-d'oeuvre, leur lien avec les métiers traditionnels et les savoir-faire domestiques maîtrisés par les femmes, ce qui facilite la formation, l'insertion et la création de véritables opportunités pour transformer ces potentialités en projets productifs et générateurs de revenus".

"Nous accordons une grande importance à ce modèle expérimental et nous veillons à réunir toutes les conditions de sa réussite, en accompagnant les bénéficiaires par la formation, l'encadrement, l'appui technique et logistique, tout en assurant la commercialisation de leurs produits via des mécanismes innovants qui renforceront leur positionnement sur le marché local et encourageront la création d'un tissu industriel artisanal basé sur la qualité et la spécialisation", a-t-il ajouté.

Selon le ministre, cette initiative revêt deux dimensions principales: économique, en renforçant les chaînes de production industrielle par une main-d'oeuvre qualifiée et motivée et l'autre sociale, en permettant aux femmes au foyer de jouer un rôle actif dans la construction d'une économie locale solide.

Le ministère de l'Industrie "ambitionne d'élargir ultérieurement ce programme-pilote à d'autres wilayas et secteurs industriels, contribuant ainsi à l'ancrage d'une culture de production domestique structurée et au développement de l'économie sociale et solidaire, comme pilier du développement national", a déclaré M. Ghrieb.

Par ailleurs, lors du deuxième jour de leur visite à Tlemcen, le ministre de l'Industrie et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ont donné le coup d'envoi d'une caravane médicale et de solidarité au profit des zones reculées, visité un camp d'été pour enfants atteints d'autisme à la piscine olympique Ahmed El-Ghazi de Mansourah.

Ils ont également inauguré la zone industrielle d'Ouled-Bendamou à Maghnia, visité une unité privée de production textile et procédé à la remise d'équipements à des bénéficiaires du programme destiné aux femmes au foyer, au cours d'une cérémonie organisée à la Maison de jeunes de la même commune.