Addis-Abeba — La vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, a appelé les pays à redoubler d'efforts pour transformer les systèmes alimentaires, les qualifiant de « l'une des meilleures solutions » pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

Dans son discours de clôture du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires +4 (UNFSS+4) à Addis-Abeba, co-organisé par l'Éthiopie et l'Italie, Amina a salué la dynamique croissante en faveur de la transformation des systèmes alimentaires.

Elle a toutefois également averti qu'à seulement cinq ans de 2030, « la faim et la malnutrition persistent. Les chocs climatiques, les conflits, la dette et les inégalités creusent les failles de nos systèmes.»

« Trop souvent, les systèmes alimentaires sont perçus comme faisant partie de nos défis », a-t-elle noté. « Alors qu'ils peuvent constituer l'une des meilleures solutions pour les populations, la planète, la paix et la prospérité. »

Le processus du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a été lancé en 2021 « en pleine pandémie mondiale » afin de catalyser l'action nationale et mondiale pour rendre les systèmes alimentaires plus inclusifs, résilients et durables.

Le bilan 2025 a réuni plus de 3 000 participants issus des gouvernements, de la société civile, des peuples autochtones, de la jeunesse et du secteur privé afin d'évaluer les progrès et de renouveler les engagements.

Dans son discours, la vice-présidente de l'ONU a souligné plusieurs domaines de progrès et appelé à une action urgente et coordonnée :

Elle a exhorté les donateurs et les banques de développement à aligner leurs investissements sur les stratégies nationales.

Le Sommet, qui se tient dans la capitale éthiopienne depuis le 27 juillet, a vu le lancement du rapport « L'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2025 » (SOFI), qui révèle une légère baisse de la faim dans le monde, mais une augmentation inquiétante de l'insécurité alimentaire en Afrique et en Asie occidentale.

Produit conjointement par la FAO, le FIDA, l'UNICEF, le PAM et l'OMS, le rapport souligne comment l'inflation persistante des prix alimentaires a compromis l'accès à une alimentation saine, en particulier pour les populations à faible revenu. Les groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les communautés rurales, restent touchés de manière disproportionnée.

Le rapport appelle à des politiques budgétaires et monétaires cohérentes pour stabiliser les marchés, à des systèmes commerciaux ouverts et résilients, à une protection sociale ciblée pour les populations à risque et à des investissements soutenus dans des systèmes agroalimentaires résilients.

Elle a souligné le lourd tribut de la malnutrition aiguë, précisant que plus de 37 millions d'enfants de moins de cinq ans seront confrontés à la malnutrition aiguë cette année, dont près de 10 millions souffrant d'émaciation sévère, la forme la plus mortelle de sous-nutrition.

« Les communautés sont prises au piège dans des cycles inexorables de difficultés », a-t-elle déclaré. « Mais le courage est omniprésent. »

Elle a exhorté les gouvernements et les partenaires à dépasser les interventions à court terme et à adopter des solutions transformatrices, impulsées localement. Elle a salué les pays qui intègrent la résilience dans leurs stratégies nationales et combinent les savoirs traditionnels à la science pour reconstruire les systèmes alimentaires.

Elle a conclu l'événement par un appel à renforcer le multilatéralisme et à créer des opportunités « pour et avec ceux qui en ont le plus besoin ».

« Notre mouvement a montré ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous travaillons ensemble de manière réfléchie, entre secteurs, parties prenantes et pays, autour d'un objectif commun. »

Elle a appelé les gouvernements et les populations du monde entier à s'appuyer sur les acquis et à continuer d'oeuvrer ensemble pour la paix et la réalisation de la vision du Programme 2030. « Continuons à montrer la voie, ensemble. »