Ile Maurice: Les heures fatales du drame post«Wakashio» se rejouent en cour

Le procès de Kavidev Newoor, accusé d'homicide involontaire pour le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan Duval, s'est ouvert cette semaine sous la présidence de la magistrate Magali Lambert-Henry. Les audiences se sont tenues les lundi 28 et mardi 29 juillet 2025 avant d'être renvoyées au 19 août prochain. L'affaire attire une attention particulière, car elle renvoie à la tragédie maritime du 31 août 2020, qui a coûté la vie à Jimmy Sylvain Addison, Lindsay Laval Plassan, Sujit Kumar Seewoo et au capitaine Moswadeck Bheenick, déclaré décédé après avoir été porté disparu.

Lundi 28 juillet : pièces à conviction et défense de Newoor

Dès l'ouverture des débats, la poursuite, représentée par Me Nataraj Muneesamy, assistant directeur des poursuites publiques (DPP), et Me Damodarsingh Bissessur, Senior State Counsel, a produit trois certificats de décès accompagnés de leurs rapports médicaux ainsi qu'une série de photographies et plans pris par la police. L'inspecteur Jonathan Poché, enquêteur du Central Criminal Investigation Department (CCID), a lu les dépositions de Kavidev Newoor, Deputy Port Master.

Dans ses déclarations, le prévenu a rappelé qu'il était en local leave le 31 août 2020 et qu'il n'avait donné aucune instruction ce jour-là concernant l'opération de remorquage. Il a expliqué que, selon lui, la responsabilité incombait au Master of theVessel dès lors que celui-ci constatait la détérioration des conditions météo. Il a ajouté qu'étant en congé, il n'avait pas accès aux prévisions quotidiennes et qu'il aurait annulé l'opération s'il avait su que la mer était démontée.

Mardi 29 juillet : témoignage poignant et contre-interrogatoire

Le Senior Ports Master Mamode Imran Dowlut, qui supervisait l'opération pour la Mauritius Ports Authority (MPA), a décrit le dispositif de remorquage mis en place dans une houle dangereuse, la latitude totale accordée aux capitaines Moswadeck Bheenick et Jimmy Addison, ainsi que la nature des communications hiérarchiques ce jour-là. Lors de son contre-interrogatoire, l'avocat de la défense, MeNeelkanth Dulloo, a tenté de le pousser à désigner la responsabilité de Kavidev Newoor. Dowlut a cependant affirmé que seule la Court of Investigation, instituée le 12 juillet 2021, était compétente pour se prononcer sur ce point.

La séance s'est conclue par le témoignage bouleversant du rescapé Antonio Sandro Laiguille, âgé de 56 ans, qui a raconté comment la barge avait fauché l'arrière du remorqueur, le contraignant à sauter dans une mer en furie : «J'ai cru ma dernière heure venue ; je me suis accroché aux coraux du récif jusqu'à ce que des pêcheurs viennent me sauver.» La défense a renoncé à le contre-interroger.

L'affaire a été renvoyée au 19 août prochain, date à laquelle la poursuite décidera des autres témoins à écouter.

Rappel des faits

Le 31 août 2020, en fin de journée, le Sir Gaëtan Duval remorquait la barge L'Ami Constant, inoccupée et dépourvue de fioul, pour pomper les résidus du MVWakashio, échoué à Pointe-d'Esny depuis le 25 juillet 2020. L'alerte est transmise aux garde-côtes à 19 h 40. Dans une houle de 3,5 à 6 mètres, le remorqueur est percuté à l'arrière, après la rupture de l'amarre. L'impact, décrit comme équivalent à la taille d'un ballon de football, ouvre une brèche dans la coque et inonde la salle des machines.

L'électricité est coupée et l'ordre d'«Abandon ship» est donné. Les huit marins enfilent leur gilet de sauvetage, mais les deux canots chavirent sous la force des vagues. Le remorqueur sombre à 19 h 30, par 40 mètres de fond, au large de Poudre-d'Or.

Les recherches se prolongent toute la nuit, avec l'appui du CGS Barracuda, du remorqueur Sir Edouard, de l'hélicoptère Dhruv, du Dornier, de pêcheurs locaux et du PSV Standford Hawk. Les rescapés sont retrouvés très tard dans la nuit et aux petites heures du matin: Clifford Montagne Longue à 1 h 30, Antonio Sandro Laiguille à 2 h 30, Elvis Alain Eléonore à 3 h 05. Peu après, à 3 h 20, le corps de Jimmy Addison est repêché. Le capitaine Moswadeck Bheenick reste introuvable et sera ensuite déclaré décédé. Un troisième décès est confirmé dans la matinée au large de Grand-Gaube.

Plusieurs expertises, notamment celles de Burness Corlett - Three Quays et de Bureau Veritas, avaient recommandé dès 2019 le retrait du Sir Gaëtan Duval, en raison d'une corrosion avancée entre les cadres du remorqueur. Selon des témoignages syndicaux et des survivants, l'équipage aurait subi des pressions pour rentrer le soir même, alors même que la météo annonçait une houle violente avec des vagues pouvant atteindre 6 à 8 mètres.