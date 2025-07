Ethiopie: L'Allemagne a réaffirmé son vif intérêt pour le développement du pays

Addis-Abeba — La ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a tenu une discussion de haut niveau avec le directeur pour l'Afrique du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Philipp Knill, afin de réaffirmer le solide partenariat entre les deux pays et de préparer le terrain pour les prochaines négociations intergouvernementales prévues en novembre 2025.

La réunion a souligné l'engagement indéfectible de l'Éthiopie à faire progresser son ambitieux programme de réformes économiques, à améliorer la gouvernance et à renforcer sa collaboration avec l'Allemagne, son principal partenaire de développement bilatéral.

Semereta a mis l'accent sur les domaines clés pour une coopération renforcée, notamment la valorisation agricole et l'agro-industrie, les produits pharmaceutiques, les énergies renouvelables, les systèmes de protection sociale, la gouvernance et les réformes fiscales.

La ministre d'État a fait le point sur la trajectoire de redressement et de réforme du pays, soulignant les progrès réalisés dans la reconstruction, la réforme de la fonction publique et la reconstruction des infrastructures publiques telles que les écoles et les établissements de santé.

Elle a également salué l'engagement continu de l'Allemagne dans les efforts de modernisation économique de l'Éthiopie, notamment par le biais d'un soutien budgétaire, d'un renforcement des capacités et d'investissements ciblés dans des secteurs stratégiques.

Philipp Knill a réaffirmé le vif intérêt de l'Allemagne pour le développement de l'Éthiopie et a salué les progrès significatifs réalisés par le pays dans le maintien de la stabilité macroéconomique.

Il a souligné l'engagement de l'Allemagne à soutenir les filets de sécurité sociale, l'accès aux services essentiels et une croissance économique inclusive, et a salué l'accent mis par l'Éthiopie sur l'amélioration d'un environnement propice à l'engagement du secteur privé.

Les deux parties ont convenu de l'importance de préparer les prochaines négociations bilatérales, qui porteront sur l'approfondissement de la coopération dans les secteurs prioritaires et le déblocage de financements allemands et européens supplémentaires pour le développement et l'investissement.

Des projets sont également en cours pour organiser un forum d'affaires et d'investissement à Berlin plus tard cette année afin de mettre en lumière les opportunités offertes par les secteurs pharmaceutique, énergétique, agroalimentaire et minier en Éthiopie.

Le ministre d'État a également appelé à un soutien continu de l'Allemagne à la participation active de l'Éthiopie au Sommet africain sur le climat.

La réunion s'est conclue par un engagement commun à renforcer le partenariat stratégique et à mobiliser une plus grande coopération internationale pour soutenir le redressement inclusif de l'Éthiopie et ses objectifs de développement à long terme.