Burkina Faso: Mort de l'influenceur Alino Faso - À Ouagadougou, une foule de manifestants réclame justice

Au Burkina Faso, plusieurs centaines de personnes se sont réunies ce mercredi 31 juillet au mémorial Thomas Sankara de Ouagadougou, après le décès de l'influenceur burkinabè Alino Faso la semaine dernière en Côte d'Ivoire.

Ce matin, les manifestants ont pris la direction de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou. Vêtus de blanc, brandissant des pancartes à l'effigie d'Alino Faso, ainsi que des drapeaux burkinabè et russes, ils ont exprimé leur colère et formulé plusieurs revendications.

Ils réclament notamment une autopsie indépendante pour déterminer les causes exactes de la mort de l'influenceur, une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame, et enfin, le rapatriement rapide de sa dépouille au Burkina Faso. « Le corps d'Alino Faso doit revenir au Burkina parce qu'il a été humilié, maltraité, assassiné ! On doit le recevoir pour qu'il soit enterré dans la dignité. Alino Faso est un panafricaniste, un homme social, un digne fils de ce pays », clame un manifestant.

Alain Traoré, de son vrai nom, était détenu depuis janvier et poursuivi par la justice ivoirienne pour « intelligence avec des agents d'un État étranger » et « complot ». Sa mort a été annoncée dans un communiqué du procureur de la République ivoirien, précisant qu'Alino Faso se serait suicidé. Une thèse que mettent en doute les autorités burkinabè.

« Nous exprimons notre plus vive indignation face à l'attitude des autorités ivoiriennes »

Devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, les manifestants scandent « Ado assassin », à l'endroit du président ivoirien Alassane Ouattara. De son côté, le porte-parole du groupe, Ghislain Dabiré, dénonce les conditions de détention d'Alino Faso : « Alain Christophe Traoré a été détenu sans jugement dans des conditions obscures. Nous exprimons notre plus vive indignation face à l'attitude des autorités ivoiriennes. Elles ont non seulement failli à leur devoir de justice, mais elles ont aussi trahi les principes de fraternité et de solidarité africaines ! »

Avant de se disperser, les manifestants ont appelé les organisations internationales de défense des droits de l'homme à se saisir de l'affaire, et promis de poursuivre leur mobilisation. De son côté, la Côte d'Ivoire présente ses condoléances au Burkina Faso et promet de partager les résultats de l'enquête sur la mort d'Alino Faso.