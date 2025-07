Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le Centre Carter lance une campagne de sensibilisation des jeunes contre la désinformation

Le Centre Carter, en partenariat avec l'Observatoire congolais sur la gouvernance locale via son programme « Maison des Droits de l'Homme » a lancé, mardi 29 juillet à Kinshasa, une campagne visant à outiller les jeunes face aux fausses informations et à promouvoir une culture de l'information fiable et responsable.

L'objectif de cette initiative est de renforcer l'esprit critique des jeunes congolais, dans un contexte où les rumeurs, les manipulations numériques et la désinformation alimentent tensions et conflits à travers le pays.

Outiller la jeunesse pour mieux détecter les fake news

Marie Joséphine Ntshaykolo Embete, Manager du programme « Maison des Droits de l'Homme », souligne que le Centre Carter mettra à disposition des fonds, des formations et du matériel pour permettre aux jeunes de mieux identifier et contrer les informations erronées circulant sur les réseaux sociaux et autres canaux de communication.

« Il est important de former une jeunesse capable de discerner la vérité, surtout en cette période marquée par une montée inquiétante de discours haineux et de fausses nouvelles », a-t-elle déclaré.

Un projet salué par les jeunes leaders

Le Coordonnateur du Conseil national de la jeunesse, Samy Wetchi, a salué l'initiative, la qualifiant de « projet opportun pour freiner un phénomène qui gangrène la société congolaise ». Divine Landu, communicatrice des organisations des jeunes, a pour sa part plaidé pour l'élargissement du programme aux jeunes des zones périphériques, souvent déconnectés des canaux fiables d'information.

Le projet prévoit une série de formations axées sur la communication non violente, le leadership et la pensée critique. Autant d'outils pour doter la jeunesse congolaise des compétences nécessaires à une participation citoyenne active, éclairée et responsable.