Tchad: 120 cas enregistrés sur l'épidémie du choléra à Dougui

Le camp de réfugiés de Dougui, dans la région d’Ouaddaï, à l’Est du Tchad, enregistre ce mercredi 30 juillet 2025, 120 cas de l’épidémie de choléra dont fait face la localité depuis plusieurs semaines.

Les premiers cas de l’épidémie de choléra ont été enregistrés le 13 juillet 2025, au camp de réfugiés de Dougui dans la région d’Ouaddaï, à l’est du Tchad. Ce mercredi 30 juillet 2025, le bilan est important. La région totalise désormais 120 cas, dont quatre décès. Par jour, 10 nouveaux cas sont enregistrés en moyenne, selon l’International Medical Corps, l’organisme en charge du centre de santé de Dougui et de l’unité choléra.

Cette épidémie avait très vite mobilisé les autorités et les organismes internationaux pour prévenir. L’UNICEF avait d’ailleurs déployé plusieurs kits choléra visant à traiter plus de 3 000 personnes. Au centre de santé de la localité, une unité d’isolation constituée de trois tentes et de 30 lits s’était installée pour accueillir les malades, afin d’éviter sa propagation.

Mais ces mécanismes de prévention et de protection n’ont pas été assez efficaces. Selon certains médias internationaux, tous les lits sont occupés et la construction d’une grande unité capable d’accueillir près de 80 lits, a déjà démarré.

Le ministère de la Santé et l’UNICEF travaillent en synergie pour sensibiliser les populations, afin qu'elles connaissent les méthodes de prévention. Les populations sont invitées à « se laver les mains avec du savon, consommer de l’eau potable ou encore maintenir des latrines propres, autant de gestes et de mesures de prévention pour renforcer les pratiques d’hygiène parmi les réfugiés ».

Le ministère et l’UNICEF entendent aussi mettre à disposition « 600 relais communautaires et plus de 10 000 affiches et dépliants en français et en arabe » pour que toutes les couches soient touchées par la sensibilisation.

Cependant, précisons que l’épidémie n’a été identifiée dans aucune autre localité que le camp Dougui dans l’Est du pays.