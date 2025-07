Cote d'Ivoire: Alassane Ouattara annonce sa candidature pour un nouveau mandat présidentiel

L'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a officiellement déclaré sa candidature en vue de la prochaine élection présidentielle, prévue pour le mois d'octobre de cette année. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le 29 juillet, il a tenté de justifier sa candidature indiquant que « la Constitution de notre pays me permet de briguer un autre mandat, et ma santé me le permet pleinement ».

L'annonce intervient alors que la Côte d'Ivoire traverse une période politique délicate, teintée de débats intenses sur la durée des mandats présidentiels et la légitimité des candidatures. Élu pour la première fois en 2011 et réélu en 2015 et 2020, Alassane Ouattara doit faire la balance entre ses soutiens et la pression politique de ses adversaires. La décision du président sortant de briguer un nouveau mandat a immédiatement suscité des réactions contrastées au sein de la classe politique et de la société civile. Les partisans affirment qu'il est le mieux placé pour continuer à piloter le développement économique et social du pays.

L'opposition et certaines organisations de la société civile voient, cependant, dans sa candidature une tentative de prolonger indéfiniment son mandat au détriment du pluralisme politique. Des leaders de l'opposition ont déjà exprimé leur indignation face à cette annonce, affirmant qu'un nouveau mandat pour le président Alassane Ouattara ne ferait qu'affaiblir les institutions démocratiques du pays. Les leaders politiques tels que l'ancien président, Laurent Gbagbo, et le chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, ont annoncé des manifestations dans diverses villes pour contester la candidature du chef de l'État sortant.

Depuis la crise politique de 2010-2011 qui a laissé des séquelles profondes dans le pays, la gestion du pouvoir par Alassane Ouattara a reçu à la fois des éloges pour la relance économique et des critiques concernant la gouvernance démocratique. Âgé de 83 ans, l'état de santé du président ivoirien alimente les spéculations sur sa capacité à diriger le pays. Dans son message, le président sortant a voulu rassurer le public en affirmant qu'il se sent en pleine forme, tant sur le plan physique que mental, pour assumer les lourdes responsabilités qui accompagnent la fonction présidentielle.